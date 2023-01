Horžen: Spoštujemo vsakega, nikogar se ne bojimo

V nadaljevanju preberite:

Vsak nov začetek je težek in prve tekme na velikih tekmovanjih so vedno najbolj nepredvidljive, toda slovenski rokometaši so prepričani, da tega ne bodo izkusili na svoji koži, ko bodo danes ob 18. uri proti Savdski Arabiji odigrali prvo tekmo na 28. svetovnem prvenstvu. Vse razen visoke zmage reprezentance Uroša Zormana bi bilo presenečenje, a previdnost ne bo odveč. Dober pristop bi bil najboljša popotnica v verjetno ključni dvoboj v lovu na četrtfinale proti domači Poljski. Kaj so pred tekmo povedali Zorman, Aleks Vlah in Kristjan Horžen. Kakšni zapleti so spremljali reprezentanco?