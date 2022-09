Hrabra predstava Celja vabilo na sredin spektakel z Nantesom

Rokometaši Celja Pivovarne Laško so v tretji tekmi EHF lige prvakov doživeli drugi poraz, ampak Barcelono zapustili z dvignjenimi glavami. Dolgo so se upirali španskim zvezdnikom, 15 minut pred koncem celo vodili s 27:26 in imeli napad, toda potem ostali brez energije in izgubili s 30:38. Predstava igralcev Alema Toskića je dobra spodbuda za njihove navijače, da napolnijo Zlatorog, ko bo v sredo v hramu slovenskega rokometa gostoval Nantes.

Zelo dobro so se Celjani zoperstavili rekordnim enajstkratnim evropskim prvakom, ki lovijo tretjo zaporedno lovoriko. Hit sezone Aleks Vlah, po dveh tekmah s 17 goli najboljši strelec LP, je spet blestel in po njegovem golu in dobri obrambi gostov, za katero je stal tunizijski vratar Yassine Belkaid, so imeli slovenski prvaki v 24. minuti pri 13:15 napad za znižanje na minimalno razliko.

Barcelona : Celje Pivovarna Laško 38:30 (19:15) Dvorana Blaugrana, gledalcev 1500, sodnika Erdogan in Özdeniz (Turčija). Barcelona: Perez de Vargas (8 obramb), Nielsen (5); Carlsbogard 1, Mem 10, Arino, Wanne 7, Janc 1, N'Guessan 3, Gomez 4 (1), Dos Santos 1, Cindrić 1, Makuc, Langaro 3, Richardson 3, Fabregas 3, Frade 1.

Celje: Belkaied (3 obrambe), Gaberšek (5); Strmljan 1, Knez, Mazej 3, Marguč 6 (1), Antonijević, Ivanković 7, Janc 1, Muhović, Žabić 2, Mlakar 1, Vlah 6 (1), Martinović 1, Suholežnik 2; sedemmetrovke: Barcelona 2 (1), Celje 4 (2); izključitve: Barcelona 6, Celje 12; rdeči karton: Mazej (56.).

Toda zaradi nove tehnične napake niso bili uspešni in končnica prvega dela, v katerem je prvi zadetek v ligi prvakov dosegel Mitja Janc, mlajši brat Barceloninega zvezdnika Blaža Janca, je pripadla gostieljem, ki so imeli med odmorom štiri gole naskoka. Koprčan Vlah je bil s petimi uspešnimi poskusi najboljši strelec.

Toskić je pogrešal Tima Cokana, ki je tik pred odhodom zbolel, vendar se je na desnem krilu izkazal Gal Marguč s štirimi zadetki. Toliko jih je na drugi strani zbral Šved Hampus Wanne, francoska reprezentanta Dika Mem in Ludovic Fabregas sta bila pri treh. V igro je v prvem polčasu na kratko stopil še en bivši celjski rokometaš Domen Makuc.

Barcelona je pokazala moć v končnici tekme. FOTO: Fabian Bimmer/Reuters

Tudi začetek drugega dela je bil nadvse spodbuden za Celjane, ki so prek Anteja Ivankovića znižali na 22:23 (40. minuta) in dihali za ovratnik renomiranim tekmecem, ki niso pričakovali takšnega odpora. Tudi zato je moral trener Carlos Ortega na posvet poklicati svoje fante. Ti so še vedno delovali ležerno in Žiga Mlakar je izenačil na 23:23. Barcelonini igralci so se znašli v škripcih in pozivali navijače k podpori, potem ko je Tadej Mazej znova izenačil na 25:25.

Do konca je bilo manj kot 20 minut. Jasno je bilo, da Celje ne bo izgubilo za rekordnih 24 golov kot leta 2019, niti za 14 kot leta 2020. Gal Gaberšek, eden od junakov zmage proti Kielu, je ubranil sedemmetrovko in Slovenci so imeli napad za vodstvo, ki ga je izkoristil Hrvat Ivanković (25:24, 42. minuta). Na vidiku je bila nova senzacija ...

Žal je Marguč po novem izenačenju zapravil sedemmetovko, a Gaberšek je celjsko barko držal v igri za presenečenje. Samo Dika Mem je imel potezo več v napadu, njegovi soigralci so bili v paniki, toliko bolj, ko je mladi Ivanković šestič zadel za 27:26. Srčni gostje so imeli celo napad za plus 2, do konca pa je bilo manj kot 15 minut.

Škoda, da dober strel Vlaha ni končal v mreži, po izenačenju je Toskić zahteval minuto odmora. Toda ni bilo vrnitve. Šele v zadnji četrtini je prišla do izraza razlika v kakovosti, izkušnjah in predvsem dolžini klopi. Barcelona je dosegla pet zaporednih golov in v štirih minutah razbinila dvome o zmagovalcu, na koncu pa vpisala visoko zmago.

Ni pa bilo dvoma o tem, da lahko Celjane spet označimo za junake. Priigrali so si zelo dobro popotnico za sredino tekmo z Nantesom, na kateri bodo želeli uprizoriti nov podvig proti vodilni ekipi franoske lige s še enim bivšim pivovarjem Rokom Ovničkom. Še pred tem v nedeljo v Celje prihaja ekipa Kopra v ligi NLB.

V celjski ekipi je bil najbolj učinkovit Ivanković s sedmimi goli, po enega manj sta dosegla Marguč in Vlah. Dika Mem je bil prvi strelec tekme z 10 zadetki, Janc je ostal pri enem, Makuc se ni spisal v statistiko.

Skupina A:

Zagreb : Porto 29:23 (16:15; Kavčič 6, Panjtar ni branil)

Veszprem : Dinamo Bukarešta 33:30 (15:17; Marguč 2)

Magdeburg : PSG 22:29 (10:18; Bezjak 0)

Wisla Plock : GOG Gudme 31:27 (17:14; Cehte 0)

Skupina B:

Aalborg : Kielce 28:30 (15:17)

Kiel : Pick Szeged 34:29 (15:14; Zarabec 2; Bombač in Šoštarič po 3, Gaber 1, Mačkovše ni igral)

Barcelona : Celje Pivovarna Laško 38:30 (19:15)

Nantes : Elverum 41:30 (20.14; Ovniček 2)