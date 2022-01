Hud poraz krimovk

Rokometašice Krima Mercatorja so v vnaprej odigrani tekmi 13. kola lige prvakinj doživele hud poraz, saj so morale v gosteh kar s 27:40 (14:22) priznati premoč igralkam Györa. Madžarke so s prepričljivo zmago, že deseto zaporedno, upravičile vlogo velikih favoritinj.

Krimovke so sicer dobro začele dvoboj in povedle z goloma Andree Lekić in Valentine Klemenčič. Čeprav je domača zasedba v nadaljevanju prevzela pobudo, so Ljubljančanke do sredine prvega polčasa vztrajale in držale korak z gostiteljicami. Ko je Györ premaknil v višjo prestavo, pa Krim, ki ostaja pri petih točkah, s katerimi v skupini B zaseda šesto mesto, ni mogel več slediti njegovemu ritmu.

V domači ekipi sta še posebej blesteli Danka Anne Mette Hansen in Romunka Elena Pintea, ki sta dosegli po osem golov, najučinkovitejši krimovki pa sta bili strelki petih zadetkov Andrea Lekić in Alja Varagić.

Slovenske prvakinje v nedeljo čaka še gostovanje v Metzu.