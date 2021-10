Izčrpana Sercien Ugolinova je doma

Po koncu nedeljske tekme EHF lige prvakinj med Krimom Mercatorjem in Metzem, ki so jo Ljubljančanke v Stožicah nesrečno izgubile po prejetem golu osem sekund pred koncem, se je francoska reprezentantka v Krimovem dresu Oceane Sercien Ugolin obležala na tleh, z rešilnim avtomobilom so jo odpeljali v Klinični center, kjer pa preiskave niso pokazale nič resnega. Igralka je že doma, direktorica kluba Deja Ivanović domneva, da je šlo za izčrpanost.

Ugolinova, ki je s Francijo osvojila zlato kolajno na OI v Tokiu, se ni mogla pozdraviti s tekmicami, med katerimi je bilo nekaj soigralk iz reprezentance. Po koncu tekme se je zgrudila na tla, igralke obeh ekip so jo obkrožile in ji hotele pomagati, prišla je zdravniška ekipa, nakar so jo odpeljali na urgenco. Tam so vso noč delali preiskave, ki pa niso pokazale nič resnega. Verjetno je bila Francozinja izčrpana in dehidrirana.

Trener Uroš Bregar veliko pričakuje od Oceane Sercien Ugolin. FOTO: Jure Eržen

Zdaj je že v domači oskrbi, kmalu jo pričakujejo nazaj na treningih. Krim bo naslednjo tekmo lige prvakinj odigral v nedeljo na Danskem pri Odenseju. Po štirih tekmah ima eno zmago, kar je manj, kot si je obetal trener Uroš Bregar.

Da je z Oceane vse v redu, je prineslo veliko olajšanje. Na Krimu se še spominjajo leta 2012, ko je na ogrevanju pred tekmo Danielo De Oliveira Piedade zadela možganska kap. Brazilka je sicer okrevala in se po štirih mesecih vrnila na igrišča.