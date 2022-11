Jesenska pripoved naj se konča v Stožicah

V nadaljevanju preberite:

Od 20. junija 2018, ko je izvršni odbor Evropske rokometne zveze (EHF) v Glasgowu potrdil skupno kandidaturo Slovenije, Severne Makedonije in Črne gore za organizacijo 15. evropskega prvenstva za ženske, so slovenske rokometašice odštevale leta; potem mesece, nato tedne in dneve – teh je bilo skupaj 1598 –; zdaj pa le še ure do začetka turnirja, ki bo vrhunec njihovih karier. Danes ob 18.00 se bodo za začetek v celjski dvorani Zlatorog pomerile s trikratnimi evropskimi prvakinjami iz Danske. Kaj je pričakalo slovenske igralke v Rimskih Toplicah, kaj so povedale Ana Gros, Barbara Lazović, Tamara Mavsar in Nina Zulić? Kaj pravi predsednik RZS Franjo Bobinac ...