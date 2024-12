Junaške slovenske borke premagale severne sosede in gredo na Dunaj

Super novice iz Tirolske. Slovenske rokometašice so na zadnji tekmi rednega dela evropskega prvenstva v Innsbrucku s 25:24 premagale gostiteljice iz Avstrije in si utrle pot v glavni del eura 2024 na Dunaju, kjer jih čakajo še štiri tekme. Prvo ime reprezentance Dragana Adžića je bila kapetanka Tjaša Stanko, ki je povlekla ključne poteze in dosegla osem golov.

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je na tekmi 3. kroga evropskega prvenstva v Avstriji in Švici ter na Madžarskem v Innsbrucku premagale Avstrijo s 25:24 (13:13). V skupini E je osvojila drugo mesto in se uvrstila v glavni del celinskega tekmovanja.

Ana Abina je dosegla šest golov. FOTO: RZS

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi so na odločilni tekmi za uvrstitev v glavni del tekmovanja ugnale severne sosede in si zagotovile mesto v drugem delu tekmovanja, ki bo med 5. in 11. decembrom na Dunaju.

Slovenske rokometašice so na uvodni tekmi skupinskega dela izgubile proti devetkratnim evropskim, trikratnim olimpijskim in štirikratnim svetovnim prvakinjam iz Norveške s 26:33, nato pa zmagale na naslednjih dveh tekmah. Najprej so visoko ugnale Slovakinje s 37:24, na odločilni tekmi pa še Avstrijke s 25:24.

Ema Markovič se je izkazala. FOTO: RZS

V slovenski reprezentanci je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Stankova z osmimi goli, Ana Abina je dosegla šest zadetkov.

V drugi del tekmovanja sta se iz skupine E uvrstila Norveška in Slovenija. Na Dunaju jih čakajo najboljši dve izbrani vrsti iz skupine D (Danska, Švica, Ferski otoki in Hrvaška) in skupine F (Nizozemska, Nemčija, Islandija in Ukrajina), je poročala STA.