Mlade in »nore« na Tirolskem odpele Bepop, želijo zaplesati še dunajski valček

Pred dvema letoma so bile slovenske rokometašice na vrhuncu. Na domačem euru so z osmim mestom ponovile najboljšo uvrstitev doslej in si utrle pot na olimpijske igre v Parizu. Zgodba je zdaj precej drugačna, na EP, ki se bo začelo danes v Avstriji, Švici in na Madžarskem, so cilji pomlajene in zdesetkane reprezentance Dragana Adžića precej nižji.

Tekme Slovenije Na EP 24_Rokomet

Že preboj v glavni del na Dunaju bi bil podvig. Nocoj si nova kapetanka Tjaša Stanko in soigralke od tekme z branilkami naslova iz Norveške v Innsbrucku lahko obetajo kvečjemu dostojen odpor, kar bi jim vlilo optimizem za ključni tekmi s Slovaško in domačo Avstrijo.

Maja Svetik in Tjaša Stanko (zadaj) sta med bolj izkušenimi reprezentantkami na EP. FOTO: Jozo Čabraja/kolektiff

»Tudi Norvežanke bi bile povsem drugačne brez desetih igralk, kaj šele Slovenija,« je na prvem srečanju po OI v Parizu dejal Adžić, razočaran, ker so mu skoraj vse nosilke igre sporočile, da naj nanje ne računa več. Ana Gros, Tamara Mavsar, Amra Pandžić in Alja Varagić so končale reprezentančno pot, Barbara Lazović se je upokojila, Elizabeth Omoregie je morda že sklenila slovensko zgodbo.

To še zdaleč ni vse. Samosvoja Valentina Klemenčič pravi, da se ne vidi v tem sistemu, Nina Zulić še ni nared po porodu, za premor se je odločila Nina Spreitzer. Za nameček sta se poškodovali Ema Hrvatin in Nena Černigoj, na kateri je stavil Adžić in sta se izkazali na prijateljski tekmi s Hrvaško. Tako so »preživele« olimpijke zgolj Maja Vojnović, sestri Ana in Ema Abina, Nataša Ljepoja in Maja Svetik. Kopica je novink na velikem tekmovanju in so hkrati doživele krst s petjem hita skupine Bepop na sredini igrišča olimpijske dvorane v Innsbrucku.

Tjaša Stanko je prevzela kapetansko vlogo od Ane Gros. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

Slovenke so prišle na EP brez levičarke na zunanjem položaju, a če jim česa ne primanjkuje, sta to dobra volja in želja po dokazovanju. Ena redkih, ki je že nastopila na veliki sceni, je Maja Svetik. Kruh si služi v Avstriji, deželi tekmic, prek katerih naj bi vodila pot na Dunaj. Se pri 28 letih počuti veteranka. »To me zdaj vsi sprašujejo. Res sem med starejšimi, ampak po srcu mlada,« se je pošalila Primorka. »Vzdušje je res super, vse smo si po letih precej blizu, v zadnjih tednih smo se še bolj povezale. Energija je, sproščenost je. Saj veste, mladost je norost.«

Dragan Adžić gradi novo reprezentanco. FOTO: Bernadett Szabo/Reuters

»Pričakovanja niso takšna, kakršna so bila prej, ampak na prijateljskih tekmah s Hrvaško (25:18; op. p) in Črno goro (28:29) smo pokazale, da smo lahko konkurenčne in da znamo igrati rokomet. Upam, da si bomo izborile to drugo mesto in šle še na Dunaj,« je zmerno optimistična Svetikova. Uvrstitev v glavni del bi bil zares zelo dobrodošel, saj bi to pomenilo, da bi Slovenke ostale nosilke v žrebu kvalifikacij za SP, v nasprotnem primeru bo tradicija nastopov na velikih tekmovanjih, ki traja od leta 2016, ogrožena.

Nataša Ljepoja je adut na črti. FOTO: Damir Senčar/kolektiff

Novo poglavje

Proti Norveški, ki je bila že devetkrat na rokometnem Mt. Blancu, tudi v zadnjih dveh izvedbah, si ne dela iluzij. »Norveški že prej nismo bile kos, zdaj bo še toliko težje. Ne bomo pa vrgle puške v koruzo in se maksimalno potrudile pustiti dober vtis. Stavimo na sproščenost, nakar pa nas čakata odločilni tekmi,« razmišlja Svetikova, za katero izpad po prvem delu ne bi bil katastrofa: »Začeli smo novo poglavje, večina igralk bo prvič okusila veliko tekmovanje pred kamerami. Izkušnje vsekakor niso na naši strani. Pričakujte pa, da bo Slovenija mlada, nora, sproščena, motivirana, igriva in borbena. Upam, da bo to dovolj.«