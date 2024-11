Drevi znan končni seznam rokometašic, ki bodo zastopale Slovenijo na EP

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je po letošnjih olimpijskih igrah v Parizu doživela temeljite spremembe. Od reprezentančnega dresa so se poslovile številne dolgoletne nosilke igre, na evropsko prvenstvo med 28. novembrom in 15. decembrom v Avstriji, Švici in na Madžarskem pa odhaja z neizkušenim in mladim igralskim kadrom.

Sprejem rokometašic ob uvrstitvi na OI. FOTO: Voranc Vogel

Slovenke se bodo na letošnjem drugem rokometnem vrhuncu najprej v četrtek pomerile z devetkratnimi evropskimi, trikratnimi olimpijskimi in štirikratnimi svetovnimi prvakinjami z Norveške. Te so kljub delni poolimpijski prevetritvi še vedno kandidatke za zlato kolajno.

Za izbranke črnogorskega strokovnjaka na slovenski klopi Dragana Adžića pa bosta v skupinskem delu v Innsbrucku ključni sobotni tekmi proti Slovakinjam in ponedeljkova proti Avstrijkam za dve mesti, ki prinašata napredovanje v glavni del tekmovanja.

Prvo mesto je bolj ali manj oddano imenitnim Skandinavkam, v slovensko-avstrijskem-slovaškem troboju pa bodo odločale malenkosti. V tem neusmiljenem boju bo rahla prednost na strani ene od treh sogostiteljic letošnjega celinskega tekmovanja iz Avstrije.

Adžić je odstopil s položaja glavnega trenerja Krim Mercatorja. FOTO: Leon Vidic/Delo

Naše severne sosede bodo zavoljo domačega terena dodatno motivirane, ob tem pa je v interesu vsakega prireditelja turnirja, da je domača reprezentanca čim dlje časa na tekmovanju, saj je tudi največji magnet za gledalce.

V slovenski ekipi se zavedajo tega dejstva, bolj kot s tem pa se ukvarjajo z lastnimi, predvsem kadrovskimi težavami. Po Parizu so se od reprezentance poslovile Ana Gros, Tamara Mavsar, Amra Pandžić in Alja Varagić. Barbara Lazović je končala kariero, Nina Spreitzer si je za nedoločen čas privoščila premor.

Od reprezentance se je poslovila dolgoletna kapetanka in ena najboljših rokometašic v Evropi, Ana Gros. FOTO: Voranc Vogel

V tej sezoni izjemno razpoložena Elizabeth Omoregie (po osmih krogih je zunanja igralka Bukarešte druga strelka lige prvakinj, pred njo je le norveška zvezdnica Henny Reistad) se je nastopu odpovedala zavoljo kroničnih težav s kolenom in nezmožnostjo igranja številnih tekem v kratkem časovnem obdobju.

Štiriinpetdesetletni Adžić, ki je pred dvema tednoma odstopil z mesta trenerja Krima Mercatorja, na Tirolskem ne bo mogel računati niti na Valentino Klemenčič. Krožna napadalka se v trenutnih okoliščinah ne vidi v reprezentanci, Emi Hrvatin in Neni Črnigoj pa sta poškodbi onemogočili nastop na turnirju stare celine.

V tej novi in prenovljeni slovenski izbrani vrsti pa se vendarle pretaka energija, dokaz za to sta prijateljski tekmi proti Hrvaški in Črni gori. Na septembrskem dvoboju v Prelogu je Hrvaško zanesljivo premagala s 25:18, na četrtkovi generalki pred odhodom na EP pa je večji del dvoboja v Ajdovščini prednjačila pred Črnogorkami, po slabi predstavi v končnici pa tesno izgubila z 28:29.

Mavsar je bila nekoč nepogrešljiva v dresu s slovenskim grbom. FOTO: Leon Vidic/Delo

»Kljub minimalnemu porazu sem videla ogromno pozitivnih stvari. Vse smo imele v svojih rokah, v ključnih trenutkih pa smo zgrešile preveč strelov,« je po porazu v Vipavski dolini dejala trenutno prva zvezdnica slovenske reprezentance Tjaša Stanko.

Stanko blesti v dresu Krima. FOTO: Leon Vidic/Delo

»A bolje, da se je to zgodilo na pripravljalni tekmi, kot na evropskem prvenstvu. Vesela sem, da so priložnost za igro dobile vsa dekleta, za nekatera od njih je bila to prva tekma na takšni ravni. Pritisk, ki je bil vseskozi prisoten, bo zagotovo dobra šola pred tekmami v Avstriji,« je dodala Stanko, ki ima - tako kot njena soigralka na zunanjem položaju Ana Abina - manjše zdravstvene težave.

Končni seznam potnic v Avstrijo bo znan drevi. FOTO: Voranc Vogel

Veliko odgovornost v napadu in obrambi bo v Avstriji imela krožna napadalka Nataša Ljepoja, ki je poleg Stanko, Maje Svetik, Ane in Eme Abina ter Maje Vojnovič poleti nastopila na olimpijskih igrah v Parizu.

»Trenutna generacija deklet v reprezentanci potrebuje več dela na treningih in drugačno osredotočenost. Od prvega skupnega treninga v tej ekipi vladata pozitivna energija in velika želja. Za dres z državnim grbom so pripravljene storiti praktično vse. Tega smo izredno veseli. To dodatno energijo daje tudi štabu reprezentance,« meni 28-letna Ljepoja.

Nataša Ljepoja. FOTO: Damien Meyer/AFP

»Sklepne priprave so precej kratke, a naša želja je velika. V ekipi vladata povezanost in velika energija. Za nekatera dekleta bo to prvenstvo prvo veliko člansko reprezentančno tekmovanje, prav vse pa se želijo dokazati. V Innsbrucku si želimo preboja iz skupine, zato smo še toliko bolj motivirane, da dosežemo zastavljeni cilj,« je dodala vratarka Maja Vojnović.

Maja Vojnović. FOTO: Aris Messinis/AFP

Adžić bo kader za EP razkril na današnjem večernem medijskem dogodku v Stožicah. Na njegovem razširjenem seznamu so vratarke Dijana Đajić, Maja Vojnović, Luna Mija Zupan (vse Krim Mercator) in Karin Kuralt (Mlinotest Ajdovščina), krilne igralke Ema Abina, Elena Erceg (obe Krim Mercator), Živa Čopi (Mlinotest Ajdovščina), Ema Markovič (Velenje) in Maja Svetik (BT Füchse), zunanje igralke Tjaša Stanko, Ana Abina, Teja Pogorelc (vse Krim Mercator), Špela Bajc (Litija), Nuša Fegic, Ivona Burukčič (obe Mlinotest Ajdovščina), Blažka Hauptman (Atletico Guardes) in Erin Novak (Kisvardi) ter krožne napadalke Nataša Ljepoja (Ramnicu Valcea), Lana Puncer (Velenje) in Manca Jurič (Krim Mercator).

Slovenija je doslej osemkrat nastopila na evropskih prvenstvih. Največji uspeh je dosegla pred dvema letoma, ko je v soorganizaciji s Črno goro in Severno Makedonijo zasedla osmo mesto.

Na Madžarskem 2004 je osvojila deveto mesto, dve leti pred tem na Danskem pa deseto mesto. Zaključni turnir v Franciji 2018 je končala na 13., na Švedskem 2016 na 14. mestu. Najslabša je bila na Švedskem 2006, na Danskem in Norveškem 2010 ter na Danskem 2020, ko je turnirje končala na zadnjem, 16. mestu.

Kraj Uvrstitev slovenske ženske reprezentance Slovenija, Črna gora, Severna Makedonija (EP 2022) 8. mesto Danska (EP 2020) 16. mesto Francija (EP 2018) 13. mesto Švedska (EP 2016) 14. mesto Danska in Norveška (EP 2010) 16. mesto Švedska (EP 2006) 16. mesto Madžarska (EP 2004) 9. mesto Danska (EP 2002) 10. mesto

* Opomba: Slovenija se ni prebila na evropska prvenstva v Nemčiji 1994, na Danskem 1996, na Nizozemskem 1998, v Romuniji 2000, v Makedoniji 2008, v Srbiji 2012 ter na Madžarskem in Hrvaškem 2014.

Spored tekem Slovenije v skupini E v Innsbrucku:

1. krog: četrtek, 28. november:

20.30 Slovenija - Norveška

2. krog: sobota, 30. november:

20.30 Slovenija – Slovaška

3. krog: ponedeljek, 2. december:

18.00 Slovenija - Avstrija