Slovenska ženska rokometna reprezentanca brez desetih igralk s preteklih OI

Pred slovensko žensko rokometno reprezentanco je drugi vrhunec leta. Po 11. mestu na olimpijskih igrah v Parizu bo med 28. novembrom in 15. decembrom nastopila na evropskem prvenstvu v Avstriji in Švici ter na Madžarskem.

Črnogorski strokovnjak na slovenski klopi Dragan Adžić na Tirolskem ne bo mogel računati kar na deset igralk iz francoske prestolnice. Med njimi so vse največje zvezdnice in dolgoletne nosilke igre Ana Gros, Elizabeth Omoregie, Tamara Mavsar, Barbara Lazović, Amra Pandžić, Alja Varagić in Nina Spreitzer.

Selektor Adžić ni več trener Krima, a ostaja na klopi slovenske ženske rokometne reprezentance. FOTO: Leon Vidic/Delo

Večina se je po igralskem vrhuncu v Parizu odločila za slovo od izbrane vrste, nekatere so končale kariero, druge pa so si privoščile premor. Emi Hrvatin in Neni Črnigoj sta poškodbi onemogočili nastop, Valentina Klemenčič pa se je nastopu odpovedala iz osebnih razlogov.

Adžić, ki je pred kratkim po dveh letih in pol zapustil edini slovenski ženski poklicni rokometni klub Krim Mercator, bo v Avstrijo popeljal izjemno neizkušen kader. V njem ni klasične igralke na desnem zunanjem položaju, tako da Črnogorca čaka prava improvizacija v povezovanju ekipe in iskanju rešitev za naporne boje proti izkušenim Norvežankam (28. november, 20.30), nepredvidljivim Slovakinjam (30. november, 20.30) in ambicioznim sogostiteljicam Avstrijkam (2. december, 18.00).

Slovenke so proti Avstrijkam igrale na preteklem svetovnem prvenstvu. Tam so bile boljše z 32-27. FOTO: Beate Oma Dahle/AFP

Iz skupine E bosta napredovali najboljši izbrani vrsti ter se nato križali z najboljšima dvema iz skupin D (Danska, Švica, Hrvaška in Ferski otoki) ter G (Nizozemska, Nemčija, Islandija in Ukrajina).

»Na evropsko prvenstvo odhajamo močno zdesetkani, pri mojih varovankah pa je opazna izjemna želja po dokazovanju. Energija znotraj ekipe je zelo dobra. Upam, da se bomo do odhoda v Innsbruck ognili morebitnim novim poškodbam,« je na začetku priprav v dvorani Stožice dejal Adžić.

Tokrat bo izziv še večji, saj bo manjkalo veliko igralk, ki so se uvrstile v Pariz. FOTO: Kirill Kudryavtsev/AFP

»Prva dva tedna EHF sta pokazala, da so zdajšnje nosilke zmožne igrati hitro. V tem delu bomo skušali graditi našo igro. Velik poudarek bomo namenili tudi igri v obrambi, pomanjkanje izkušenj pa bomo skušali nadoknaditi s srčnostjo in bojevitostjo,« je med drugim dodal Adžić.

Njegove varovanke so na prvi pripravljalni tekmi po Parizu septembra v Prelogu premagale Hrvatice s 25:18, druga in zadnja tekma pred odhodom v Innsbruck pa jih čaka v četrtek v Ajdovščini proti Črnogorkam.

Od »stare garde« je ostala Tjaša Stanko, 27-letna Mariborčanka bo tudi med najbolj izkušenimi v zdajšnjem reprezentančnem rodu. »Zavedam se velike odgovornosti v ekipi, a mlajšim igralkam bom stala ob strani in jim vseskozi pomagala z nasveti. Tudi sama sem bila v tem položaju, ko sem pri komaj 16 letih debitirala v reprezentanci,« je uvodoma dejala Stanko.

»Izkušnje resda niso na naši strani, a zdajšnja reprezentanca ima energijo in je zelo igriva, na to bomo tudi stavili,« je med drugim dodala Stanko.

Seznam slovenskih rokometašic za EP 2024 - vratarke: Dijana Đajić, Maja Vojnović, Luna Mija Zupan (vse Krim Mercator) in Karin Kuralt (Mlinotest Ajdovščina); - krilne igralke: Ema Abina, Elena Erceg (obe Krim Mercator), Živa Čopi (Mlinotest Ajdovščina), Ema Markovič (Velenje) in Maja Svetik (BT Füchse); - zunanje igralke: Tjaša Stanko, Ana Abina, Teja Pogorelc (vse Krim Mercator), Špela Bajc (Litija), Nuša Fegic, Ivona Burukčič (obe Mlinotest Ajdovščina), Blažka Hauptman (Atletico Guardes) in Erin Novak (Kisvardi); - krožne napadalke: Nataša Ljepoja (Ramnicu Valcea), Lana Puncer (Velenje) in Manca Jurič (Krim Mercator).

Veliko večja vloga v reprezentanci se obeta tudi Erin Novak. »Prvi pripravljalni dnevi so vedno nekaj posebnega. Punce na reprezentančne zbore vedno pridemo dobre volje in polne energije. Verjamem, da nas bo to razpoloženje in občutje spremljajo tudi na evropskem prvenstvu. Igralke se bomo borile po najboljših močeh, vsaka si želi biti na 110 odstotkih,« je dejala Novak.