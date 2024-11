Rokometašice Dragana Adžića na Tirolsko skromne, toda lačne dokazovanja

Brez visokoletečih pričakovanj, toda toliko bolj odločene opozoriti nase, so se slovenske rokometašice z avtobusom odpravile v Innsbruck, kjer bodo v četrtek odigrale prvo tekmo evropskega prvenstva. Branilkam naslova iz Norveške želijo ponuditi dostojen odpor, kar bi jim dalo dodaten zagon pred ključnima tekmama s Slovaško (sobota) in Avstrijo (ponedeljek) v boju za drugo mesto v skupini E in napredovanje v glavni del na Dunaj.

Euro 2024 bosta poleg Avstrije gostili tudi Švica in Madžarska. Reprezentanca Dragana Adžića je močno pomlajena, brez večine nosilk igre z OI v Parizu, a kapetanka Tjaša Stanko zaupa novi zgodbi: »Verjamemo, da bomo z mladostno energijo pustile pečat in šle na Dunaj, kar bi bil lep uspeh,« pravi Mariborčanka.

Dva treninga so z ekipo opravile leva zunanja igralka Teja Pogorelc, desnokrilna rokometašica Elena Erceg in vratarka Luna Mija Zupan, ki so v preteklem tednu sodelovale na akciji mladinske reprezentance. Prvi dve je Črnogorec na slovenski klopi uvrstil tudi na seznam 18 potnic na Tirolsko, izmed katerih jih bo na vsaki tekmi prvenstva lahko nastopilo 16.

Poleg mlade dvojice seznam sestavljajo še krilne igralke Ema Abina, Živa Čopi, Ema Marija Marković in Maja Svetik, zunanje igralke Ana Abina, Špela Bajc, Ivona Barukčić, Nuša Fegic, Blažka Hauptman, Erin Novak in Tjaša Stanko, krožne napadalke Manca Jurič, Nataša Ljepoja in Lana Puncer ter vratarki Dijana Đajić in Maja Vojnovič. Izmed sodelujočih igralk na pripravah bosta na morebiten selektorjev klic v domovini čakali preostali vratarki Karin Kuralt in Luna Mija Zupan.