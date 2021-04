Kljub preglavicam v Turčijo po novo zmago

Selektor Ljubomir Vranješ spoštuje turško reprezentanco. FOTO:Annegret Hilse/Reuters

Zarabec in Suholežnik v zadnjem hipu

Zadnjič pred 24 leti

V nedeljo je moška članska reprezentanca v Zrečah zakorakala v priprave na preostale tri kvalifikacijske tekme za uvrstitev na januarsko evropsko prvenstvo. Prvi preizkus izbrano vrsto čaka že jutri, ko se bo v Eskisehirju ob 18. uri po slovenskem času pomerila s Turčijo.Reprezentanca je v preteklem tednu zaradi poškodb ostala brez številnih pomembnih rokometašev. Sodelovanje so morali še pred zborom odpovedatiin. Tudi po zboru pa spanec selektorjani bil miren. V Turčijo bo reprezentanca odpotovala tudi brezinPotočnik si je na zadnji tekmi trebanjskega Trima v ligi NLB poškodoval levo koleno. Na nedeljskem zboru je najprej opravil pregled pri reprezentančni zdravniški službi, po katerem je postalo jasno, da ne bo mogel pomagati izbrani vrsti na prihajajočih tekmah. Rokometna zveza Slovenije bo Potočniku omogočila pregled z magnetno resonanco, ki bo razkril zahtevnost poškodbe.Na jug Evrope z izbrano vrsto ne bo odpotoval niti Marguč, ki ga muči lažja poškodba. Izvrstni desnokrilni rokometaš ostaja v domovini pod budnim očesom zdravniške in fizioterapevtske službe, ki ga bosta skušali čim prej pripraviti za vrnitev na igrišče, morda že za četrtkovo tekmo na Poljskem.Zasedba selektorja Vranješa se bo na pot v Turčijo podala z letališča na Brniku danes zvečer. Tik pred tem se bosta ekipi kot zadnja pridružilain, ki bosta zaradi klubskih obveznosti še na poti v domovino.Po zadnjih težavah je že znanih 16 igralcev, ki bodo nastopili proti Turčiji. Barve Slovenije bodo na krilnih položajih braniliink. Zunanjo linijo bodo tvorili, Miha Zarabec,. Na šestmetrski črti se bodo boriliin, med vratnicama pa bosta stalainTurčija na prvih treh kvalifikacijskih tekmah v skupini 5 še ni osvojila točke, a na vseh preizkusih drago prodala svojo kožo. Na gostovanju na Nizozemskem je domača zasedba šele v končnici izvlekla zmago s 27:26, na obeh tekmah s Poljsko pa je slednji dihala za ovratnik dober polčas.Zadnji dve evropski prvenstvi sta minili brez Turkov, daleč v zgodovino pa sega tudi zadnja medsebojna tekma s Slovenijo. Reprezentanci sta se zadnjič pomerili 17. junija 1997 na sredozemskih igrah in se razšli z neodločenim izidom (24:24). Preostala dosedanja dvoboja segata v leto 1995, ko večina slovenskih reprezentantov, ki se bodo tokrat postavili po robu Turkom, še ni bila rojenih. Tedaj sta se izbrani vrsti merili za nastop na evropskem prvenstvu. Na prvi tekmi v Litiji so bili izbranci Mira Požuna konec septembra boljši s 26:20, dvoboj v Ankari pa se je obračun končal z neodločenim izidom (23:23).Selektor Ljubomir Vranješ pravi: »Turki so na vseh treh dosedanjih tekmah prikazali dober rokomet in se borili do zadnje sekunde. Njihova prva postava je zelo dobra. Nekateri posamezniki jim sicer trenutno manjkajo, a to ne pomeni, da smo se mi pripravljali drugače. Morali bomo biti izjemno osredotočeni, ob tem pa pokazati povsem drugačno voljo in energijo kot na zadnji reprezentančni akciji.«Kapetan reprezentance Jure Dolenec dodaja: »Na tokratni akciji manjka precej pomembnih igralcev, zato nam ne bo lahko. Kljub temu bomo na vsaki tekmi šli po zmago. Na starejših igralcih bo, da izkušnje prenašamo na mlajše soigralce in da se v tem kratkem času povežemo v celoto. Mlajšim ne bo lahko, a to je zanje izjemna priložnost. Trenutno je v naših mislih le gostovanje v Turčiji, ki bo zelo pomembno. Tamkajšnja reprezentanca je precej močnejša, kot si morda javnost misli. O tem pričajo tudi dosedanji rezultati, četudi Turki v kvalifikacijah še niso osvojili točke. S fanti smo se zbrali, da nekaj naredimo in da rezultatsko krivuljo zasukamo navzgor. Mislim, da imamo vse možnosti, da tekmo v Turčiji dobimo."