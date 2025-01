Krim izgubil še petič zapovrstjo

Rokometašice Krima Mercatorja so v 9. kolu lige prvakinj v skupini A izgubile proti Ferencvarosu z 22:27 (11:15). Izbranke novega stratega, Španca Ambrosa Martina, ki so izgubile petič zaporedoma, bodo naslednjo tekmo v tem tekmovanju igrale prihodnjo soboto, ko bodo gostovale v Bukarešti. Ljubljanska ekipa bo nato gostovala pri Storhamarju (26. januar), nato jo prihodnji mesec čakata še dve domači tekmi proti Bistriti (8. februar) in Podravki Vegeti (22. februar) ter ena v gosteh proti Nykøbingu (15. februar).

Krim si je na obračunu s favoritom Ferenvarosem želel maščevanja za poraz na Madžarskem, v to je polagal upe tudi zaradi spremembe na trenerskem mestu. Po sijajnem uvodu in štirih zmagah v nizu je namreč ljubljanska zasedba padla v »črno luknjo« in na naslednjih štirih tekmah izgubila. Tako se je poslovil črnogorski trener Dragan Adžić, v slovensko prestolnico pa je prišel uveljavljeni Španec Martin. A tudi njemu ni uspelo končati niza evropskih porazov. Čeprav so domačinke na trenutke pokazale dobro igro, pa so v celoti naredile preveč napak predvsem v obrambi.

Krim Mercator – Ferencvaros 22:27 (11:15) Dvorana Stožice, 3620 gledalcev, sodnika Metalari, Nikolovski (oba Severna Makedonija). Krim Mercator: Arenhart, Vojnovič, Jurič, Radičević 4, Stanko 2, Gros 6, Zaadi Deuna 4, Mavsar 3, A. Abina, N'Diaye, Gutierrez Bermejo 1, Horaček 1, Ngombele 1, Brnović, Grbić, Egger; Ferencvaros: Glauser, Janurik, Edwige, Dmitrijeva 5, Harsfalvi, Bölk, Marton 3, Kanor 5, Tomori, Malestein 5, Simon 2, Klujber 3, Maslova 1, Cvijić 3, Lekić, Szöllosi-Zacsik; sedemmetrovke: Krim Mercator 6 (6), Ferencvaros 3 (2); izključitve: Krim Mercator 10, Ferencvaros 6 minut; rdeči karton: Horaček (55.).

Začetek tekme je bil precej izenačen, čeprav je Laura Glauser v vratih gostij nakazala, da bi znala povzročati težave ljubljanskemu napadu. A v deveti minuti je Krimu uspelo prvič priti do vodstva, ko je po za 4:3 protinapadu zadela Tamara Mavsar. Toda favorizirani Ferencvaros ob razpoloženi Glauserjevi je nato znal unovčiti drugo izključitev Tamare Horaček v prvih 13 minutah ter prvič povedel za dva gola (7:5). Nato je v vrata Krima vstopila Maja Vojnovič, v igro pa vstopila tudi ostrostrelka Ana Gros, prav slednja, s šestimi goli tudi prva strelka tekme, je izid v 15. minuti spet poravnala.

Ni bilo zasuka

Ko so Madžarke spet ušle za dva gola, je domači strateg zahteval minuto odmora, a so gostje izrabljale slabše napade domače zasedbe in še povečale prednost na 13:9, nato pa so si domače privoščile še eno izključitev, tako da je bila razlika že pet zadetkov (14:9), na glavni odmor pa se je Krim odpravil ob -4. Z boljšo obrambo in tudi precej bolj razpoloženo Barbaro Arenhart v Krimovih vratih kot ob začetku tekme so se Ljubljančanke tekmicam v 39. minuti približale na 15:17, bližje pa ni šlo, Ferencvaros je spet pobegnil na +4, nakar je sledila nova Martinova minuta premora.

Itana Grbić tokrat ni prispevala zadetka za Krim. FOTO: Črt Piksi

Ta ni pomenila zasuka, niti dvominutna kazen Madžark ni zadostovala za resnejše zmanjšanje zaostanka, za nameček pa so si novo kazen privoščile tudi Ljubljančanke, gostje pa so spet ušle na +5. A tudi to še ni pomenilo predaje domače zasedbe, ki se je spet približala in sedem minut pred koncem prišla na 21:23.

Potem pa znova nepazljivost, še tretja izključitev na tekmi Horačkove, uspešno izvedena sedemmetrovka gostij, izgubljena žoga v napadu Krima in v 58. minuti še ena nezbranost v obrambi Krima za lahek gol Ferencvarosa in odločilno prednost.