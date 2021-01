Krim po 20 letih načrtuje vrnitev na pota stare slave

Nina Žabjek je najmlajša kapetanka Krima. FOTO: Marko Feist

EP hitro pozabile

»Cvija« le prva lastovka v jati

Krim Mercator letos praznuje 20. obletnico osvojitve prve lovorike v ligi prvakinj in v klubu pravijo, da je to pravi trenutek za sestavo ekipe, ki bo ekipo vrnila na pota stare slave. Korak v tej smeri je bilo podaljšanje pogodbe s francosko reprezentantko Oceane Sercien Ugolin, prva zveneča okrepitev je srbska zvezdnica Dragana Cvijić, ki se vrača v Ljubljano. »Verjamem, da je 'Cvija', ki si je pri nas naredila ime, le prvi kamenček v mozaiku, ki ga želimo sestaviti v sezoni 2021/22. Vodstvo kluba je v resnih pogovorih še z nekaterimi kakovostnimi igralkami in verjamem, da bomo imeli ekipo, ki bo merila na sam vrh,« je optimist trener Bregar.

Nina Žabjek (levo) in Samara da Silva Vieira sta se proti Bietigheimu veselili edine zmage. FOTO: RK Krim

Rokometašice Krima Mercatorja bodo v nedeljo začele drugi del sezone v ligi prvakinj, le zmaga v Nemčiji pri Bietigheimu (14) pa jim ohranja dobre možnosti za nastop v izločilnih bojih. Kapetanka ekipeverjame, da bo leto 2021 boljše od prejšnjega in da se bodo navijači vrnili na tribune.Krim ima po osmih tekmah štiri točke in se oklepa šestega mesta v skupini A, ki še vodi v play-off za četrtfinale, v katerem slovenskih prvakinj ni bilo od leta 2014. Bietigheim je zadnji, edino zmago pa je presenetljivo dosegel v gosteh pri Ferencvarosu, ko je zmagal kar za 11 golov. Krim je edino zmago dosegel prav proti Nemkam, ko je v drugem polčasu nadomestil štiri gole zaostanka in zmagal z 28:26.Žabjekova upa, da bodo tokrat Ljubljančanke začele, kjer so končale. »V drugem polčasu smo tekmicam preprečile glavno orožje, nasprotne napade, v katerih so res dobre. Tudi tokrat moramo pokazati obrambo, ki bo ključ do uspeha,« poudarja 22-letna igralka, najmlajša kapetanka Krima doslej.Krim v tej sezoni boljše predstave kaže v gosteh kot doma. Trenerje najbolj ponosen na točki, ki jih je osvojil v Rusiji in Romuniji. Zdaj bi bil čas za prvo zmago na tujem. »Zagotovo bi bila zelo pomembna, saj bi nam točki veliko pomenili v lovu na četrtfinale,« pove srednja zunanja igralka in prikima ob ugotovitvi, da bodo tekme z Bietigheimom ter dve z Esbjergom, ki ima tri točke, ključne: »Smo pa pokazale, da lahko prekrižamo račune tudi na papirju močnejšim tekmicam, zato bomo na vsaki tekmi želele priti do uspeha.«Od zadnje tekme lige prvakinj in domačega poraza s Ferencvarosem je minil že mesec in pol, vmes je Žabjekova nastopila na evropskem prvenstvu na Danskem, kjer pa so se Slovenke po treh porazih hitro poslovile. A slaba volja se ni prenesla v klubske prostore.»Imele smo nekaj dni prosto, potem pa se spet posvetile delu v klubu, ob tem smo čestitaleza srebrno kolajno,« so tigrice privoščile uspeh Francozinji, ki je podaljšala pogodbo s klubom. Iz Stožic prihajajo optimistične novice, v novi sezoni se bo vrnila»Klub se krepi, kar je dobro, za zdaj vemo le za Dragano. Zagotovo pa nekatere igralke ob tem čutijo povečano konkurenco. Jaz se ne ukvarjam s prihodnjo sezono, želim se osredotočiti na vsako naslednjo tekmo,« na taktiko malih korakov prisega Žabjekova, ki verjame, da se koronsko leto 2020 ne bo ponovilo: »Dvakrat smo bile v karanteni, odpadlo je veliko tekem. Težko je za športnike, ravno ko prideš v ritem, moraš spet v osamo in potem spet od začetka. Pogrešamo navijače, ki nam lahko v kritičnih trenutkih pomagajo in nas dvignejo. Upam, da se kmalu spet vidimo,« na skorajšnjo zmago nad virusom računa Žabjekova, ki je v tej sezoni zbrala osem golov.