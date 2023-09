Krim sanjsko začel sezono, v Stožicah padel močni Esbjerg

Zelo lepa zmaga rokometašic Krima Mercatorja. V drugem kolu EHF lige prvakinj so v domačih Stožicah vodile od začetka do konca in zanesljivo premagale močno ekipo danskega Esbjerga. Končalo se je z 33:27. To je bilo najboljše povabilo navijačem na sobotno tekmo proti Ferencvarosu z bivšima krimovkama Andreo Lekić in Dragano Cvijić. Krim že več kot 10 let evropske sezone ni odprl s tremi zmagami!

Esbjerg, v zadnjih dveh letih udeleženec zaključnega turnirja v Budimpešti, je prišel brez najboljše strelke prejšnje sezone Henny Reistad, trener Jesper Jensen je imel na voljo zgolj 12 igralk, na drugi strani pa je Dragan Adžić lahko računal na 16 najboljših, tudi kapetanko Barbaro Lazović, ki je izpustila uvodno tekmo na Poljskem, kjer je Krim premagal Zaglebie Lubin s 36:18.

Domači navijači so toplo pozdravili povratnice Majo Vojnović, Tamaro Mavsar, Nino Zulić in Tatjano Brnović ter novinko Itano Grbić.

Pri danski ekipi je bila zaradi odsotnosti Norvežanke Reistadove največja odgovornost na eni najboljših igralk zadnjega desetletja, njeni rojakinji Nori Mørk, ki pa še ujela prave forme.

Slovenske prvakinje so začele odločno, prvi zadetek prejele šele po petih minutah, po dvakrat sta bili uspešni Tjaša Stanko in Darja Dmitrijeva, s sedmih metrov pa je na 5:2 povišala Jovanka Radičević. Obramba je bila boljša od napada, v njej je imela pomembno vlogo francoska veteranka Allison Pineau.

Krim je igral skandinavski slog rokometa s hitro tranzicijo, kar je prineslo nekaj lahkih golov. Enega takšnih je za 9:5 po 13 minutah dosegla Radičevićeva. Plus 4 je bilo tudi, ko se je Pineaujeva izkazala tudi v napadu in spretno zadela za 13:9, ko je trener Jensen prvič zahteval minuto odmora, saj se je tekma odvijala, kot si ni želel.

Nadaljevalo se je še slabše zanj, Stankova je izsilila sedemmetrovko in izključitev Mørkove, Mavsarjeva pa izkoristila kazenski strel za zelo lepih 14:9.

Adžić je zelo veliko rotiral in tako želel z ritmom zlomiti oslabljene tekmice, a igralke s klopi niso bile tako učinkovite in Esbjerg se je približal na 12:14. Krim je serijsko zapravljal strele, kar bi se mu lahko še bolj maščevalo, če ne bi bila v vratih vse boljša Barbara Arenhart. Vodstvo treh golov med odmorom je bilo obetavno, ampak razlika bi lahko bila tudi višja.

Mavsarjeva in Radičevićeva zlomili odpor Dank

V drugem polčasu je Adžić povlekel aduta iz rokava, Poljakinja Aleksandra Rosiak, ki je prvih 30 minut počivala, je sprožila dva projektila v dansko mrežo. Vendar so Danke ohranjale priključek in prežale na napake tekmic, teh pa je bilo vse več. Vse niti igre je imela v rokah Mørkova. Tekma se je začela lomiti pri vodstvu Krima z 18:16, ko kar pet minut ni bilo gola, urok pa je premagala Brnovićeva.

Esbjerg se je 20 minut pred koncem približal na nevarnih 18:19, tekma je bila spet povsem odprta. Imel je napad za prvo izenačenje na tekmi, ampak Mavsarjeva je ukradla žogo in iz nasprotnega napada zadela za 22:20, zatem pa še za 23:20. Ko je Radičevićeva izkoristila sedemmetrovko za vodstvo s 25:21, je 12 minut pred koncem zadišalo po sladki domači zmagi Krima., še bolj, ko je Mavsarjeva spet ukradla žogo in zadela prazna vrata za 26:21 devet minut do konca.

Ob koncu je svoje znanje pokazala tudi Itana Grbić in dvakrat zapored prebila dansko obrambo ter odpihnila zadnje dvome o zmagovalcu. Krim je po dveh tekmah vodilni v skupini B.

Izidi 2. kola v skupini B:

Rapid Bukarešta – Zaglebie Lubin 26:25

Vipers Kristiansand – Ferencvaros 37:26

Krim Mercator – Esbjerg 33:27

Metz – Ikast (danes ob 16.00)