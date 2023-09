Skandinavski izziv bo že dal jasnejšo sliko o kakovosti Krima

V nadaljevanju preberite:

Že res, da se je rokometašicam Krima Mercatorja odvalil kamen od srca, ko jim je po devetih letih uspelo zmagati na prvi tekmi sezone EHF lige prvakinj. Toda srečanje na Poljskem ni bilo merodajno za oceno kakovosti zasedbe Dragana Adžića. Vprašanje, če bo novinec med elito Zaglebie Lubin sploh komu v skupini B odščipnil točko. V tej luči se bo za krimovke prava evropska sezona začela, ki bodo jutri ob 14. uri v Stožicah gostile Esbjerg, eno od treh danskih ekip, ki kotirajo visoko.

Kdo so najboljše igralke danske ekipe? Kaj so pred tekmo povedali Adžić, Nina Zulić in Barbara Arenhart? Kakšni so novi dresi in kakšen bo spremljevalni program?