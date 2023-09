Krim Mercator je močan, na Poljskem razbil novinke

Rokometašice Krima Mercatorja so odlično odprle sezono EHF lige prvakinj in potrdile, da bodo resne kandidatke za visoka mesta med najboljšimi evropskimi ekipami. Na Poljskem so pri ekipi Zaglebie Lubin že v prvih minutah ušle na 8:2 in rutinsko vpisale dve točki pri novinkah med elito. Bilo je kar 36:18 (statistika). Predstava je najboljše povabilo navijačem v Stožice, kjer bosta v naslednjih dveh tekmah gostovala Esbjerg in Ferencvaros.

Ekipa trenerja Dragana Adžića, ki ni mogel računati na kapetanko Barbaro Lazović, se je izkazala z obrambo, ki je prejela vsega 18 golov, šest v prvem polčasu, v napadu pa so najbolj izstopale Tamara Mavsar, Jovanka Radičević, Darja Dmitrijeva in Aleksandra Rosiak, vse so dosegle po pet golov.

Zaglebie Lubin: Krim Mercator 18:36 (6:19) Dvorana Widowiskowo, gledalcev 3009, sodnici: Ilieva in Karbeska (Severna Makedonija).

Zaglebie Lubin: Zima, Promis 2, Pankowska 2, Grzyb 5 (2), Przywara, Gorna, Zych 1, Szarkova, Michalak 1, Bujnohova 3, Kochaniak-Sala, Machado 4, Jurenczyk, Milojević, Malickzkiewicz.

Krim Mercator: Arenhart, Vojnovič; Radičević 5 (3), Stanko, Pineau, Mavsar 5, Spreitzer, Dmitrijeva 5, Klemenčič 4, Zulić 3, Varagić 3 (1), Ngombele, Brnović 4, Rosiak 5, Abina 2, Grbić.

Sedemmetrovke: Zaglebie Lubin 4 (2), Krim Mercator 5 (4).

Izključitve: Zaglebie Lubin 2, Krim Mercator 10.

V skupini B je Ferencvaros, ki je lani igral celo v finalu F4 v Bukarešti, je doma visoko izgubil z Metzem. Danski Ikast pa je presenetil Norvežanke, branilke naslova iz Vipers Kristiansada, ki bodo brez trenerja Oleja Gustava Gjekstada (preselil se je v Odense) težko še četrtič zapored stopile na rokometni Mt. Blanc.

Skupina B:

Ikast – Vipers Kristiansand 30:26

Ferencvaros – Metz 25:38

Zaglebie Lubin – Krim Mercator 18:36