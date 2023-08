Adžić dobro ve, da ga bodo zdaj vsi vlekli za jezik

Če hočeš biti pomemben igralec na sceni, se moraš tako tudi obnašati. Predstavitev ekipe in ciljev na Ljubljanskem gradu bi bila v ponos celo Real Madridu, na njej pa je rokometni klub Krim Mercator dal jasno in glasno vedeti, da ga v tej sezoni EHF lige prvakinj ne zanima nič manj kot nastop na sklepnem turnirju v Budimpešti. Ekipa je močna, trener Dragan Adžić ima na vsakem igralnem položaju vsaj dve kakovostni igralki. Pri slovenskih prvakinjah se zavedajo, da bo pot do F4 trnova, a ne tudi neprehodna.

Igralke so se vsaka posebej predstavile na odru zelo dobro zapolnjene Hribarjeve dvorane, več je povratnic kot novink. V domači klub sta se vrnili Tamara Mavsar in Nina Zulić, znova sta nazaj vratarka Maja Vojnović in Tatjana Brnović, edina prava novinka je črnogorska reprezentantka Itana Grbić.

Predsednik Iztok Verdnik, direktorica Deja Ivanović in trener Dragan Adžić verjamejo v lepo zgodbo. FOTO: Voranc Vogel

Njen rojak Adžić je za svojo drugo sezono v Ljubljani ekipo sestavil po svojih željah v okviru možnosti. Kapetanka ostaja Barbara Lazović, nosilke igre bodo še naprej Darja Dmitrijeva, Jovanka Radićević, Tjaša Stanko in vratarka Barbara Arenhart, pomembne vloge bodo pripadale Alji Varagić, Aleksandri Rosiak, Valentini Klemenčič in Emi Abina, po poškodbi se je vrnila Manca Jurič.

Z ekipo ostaja tudi francoska veteranka Allison Pineau, ki bo ob tem skrbela tudi za družbena obrežja in bila del marketinške ekipe. Adžić si precej obeta tudi od visokorasle najstnice Betchaidelle Ndombele. Članski ekipi so pridružili še Nino Spreitzer, Dijano Đajić in Eleno Erceg, ki bodo bržčas več priložnosti dobile v slovenskem prvenstvu.

Dragan Adžić začenja drugo sezono na klopi Krima. FOTO: Voranc Vogel

Krim je evropski velikan. To bo že njegova 29. zaporedna sezona igranja v ligi prvakinj, v čemer ga ne prekaša noben klub. Sedemnajstega maja je minilo 20 let od Krimove osvojitve drugega evropskega naslova. Prihodnje leto bodo obeležili 40. obletnico obstoja kluba. Vse to želijo oplemenititi z odmevnim evropskim podvigom. Krim že vrsto let naskakuje F4, ki v Budimpešti poteka od leta 2014, tako Adžić kot predsednik Iztok Verdnik in direktorica Deja Ivanović so odločeni premagati urok.

»Cilj je Final 4 v začetku junija v Budimpešti,« ni slepomišil trener Adžić. »Vemo, kaj nas čaka, a verjamem v Krimovo družino. Smo na pravi poti in prepričan sem, da bo Krim spet prišel na mesto, ki si ga zasluži,« je dodal Adžo, ki je kasneje sedmi sili namignil, da ve, da ga bodo zdaj vsi držali za jezik, ker je tako odkrito napovedal premierni nastop na F4, a se je s tem sprijaznil.

Deja Ivanović je prva operativka Krima. FOTO: Voranc Vogel

Lazovićeva bo še za eno leto podaljšala kariero. »Imamo super vzdušje, svežo energijo. Dobro smo delali med pripravami in komaj čakam, da se začne,« prsti že srbijo kapetanko.

Krim bo evropsko pot začel 9. septembra na Poljskem pri Lubinu, prva domača tekma v Stožicah bo 17. septembra proti Esbjergu. Tekmeci v skupini B so še evropski prvak Vipers Kristiansand, Metz, Ferencvaros, Rapid Bukarešta in Ikast.

Krim bo ime nove drese. FOTO: RK Krim

»Mislim, da smo zreli. Dodali smo, kar nam je manjkalo v prejšnji sezoni. Sanjamo o F4, toda vemo, da bodo prišli tudi težki časi, skupina je zahtevna in konkurentov za vrh je zelo veliko,« je dejala Ivanovićeva, predsednik Verdnik pa dodal: » Že 29 let igranja med elito je velik dosežek in spodbuda za naprej. Klub je zdrav, zelo veliko dela z mladimi, s čimer spodbuja prave vrednote in zdrav način življenja.« Takšen pristop je tudi magnet za sponzorje in z enim so danes podpisali pogodbo o sodelovanju.

Barbara Lazović ostaja kapetanka ekipe. FOTO: Voranc Vogel

Posodobljeni bodo tudi dresi, enega so kar narisali na telo postavnega dekleta, ki je poželo veliko pozornosti fotografov in tudi naključnih obiskovalcev gradu.

Vtis je zelo dober, a pomembni bodo predvsem rezultati. Če bodo tigrice nizale zmage, bo v Stožicah pestro in veselo.