Krim v prvem polčasu blestel, v drugem zapravil zmago

Končal se je zmagoviti niz rokometašic Krima Mercatorja v EHF ligi prvakinj. V dramatični tekmi 4. kola so z 32:33 (statistika) izgubile v Ikastu, zadnji gol pa prejele v izdihljajih derbija skupine B, ko je edini gol dosegla Marketa Jerabkova, sicer najboljša strelka gostiteljic. Ljubljančanke bodo v soboto gostile evropskega prvaka Vipers Kristiansand.

Zelo dobro je kazalo ekipi Dragana Adžića ob koncu prvega polčasa, ki so ga dobile z 18:14, v vratih je s 13 obrambami in golom prek celega igrišča blestela Barbara Arenhart, v polju s petimi goli Tjaša Stanko. Toda v nadaljevanju so Dankam prehitro prepustile pobudo in izgubile vajeti igre. Ikast je 13 minut pred koncem izenačil na 27:27 in začela se je napeta končnica, v kateri je Darja Dmitrijeva, najboljša krimovka v drugem polčasu, z osmim golom izenačila na 32:32.

Maja Vojnović (Arenhartova ni imela več pravih občutkov) je ubranila strel, toda Tamari Mavsar ni uspelo uprizoriti novega preobrata. Krimova obramba, ki tokrat ni bila na najvišji ravni, ni zdržala zadnjih 12 sekund, Čehinja je dosegla zmagoviti zadetek in Ikast, zmagovalec evropske lige v prejšnji sezoni, je dosegel že 13. zaporedno evropsko zmago. Z njo je zavzel prvo mesto v skupini B, Krim pa si bo rane celil proti Kristiansandu, ki ga še nikdar ni premagal.

Za Krim je Stankova dosegla devet golov, Rusinja Dmitrijeva enega manj.