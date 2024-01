Krimovke na Norveškem ostale praznih rok

Rokometašice Krima Mercatorja so v 10. kolu skupinskega dela lige prvakinj na Norveškem izgubile proti Vipersu iz Kristiansanda s 23:29 (12:14). Ljubljanska ekipa bo naslednjo tekmo igrala 20. januarja, v gosteh se bo pomerila z madžarskim Ferencvarosem.

Vipers – Krim Mercator 29:23 (14:12) Dvorana Aquarama, gledalcev 1432, sodnic Lovin in Stancu (obe Romunija). Vipers Kristiansand: Börjesson, Lunde, Sercien-Ugolin, Roberts 7, Jonassen, Waade, Vjahireva 7 (3), Hove, Hesselberg 1, Tchaptchet Defo 1, Arcos Poveda 2, Tomac, Abbingh 4 (3), Naes Andersen 3, Schulze, Knedlikova 4. Krim Mercator: Arenhart, Vojnovič, Jurič, Stanko 1, Pineau, Mavsar 6 (3), Spreitzer, Dmitrijeva 7, Klemenčič 1, Erceg, Varagić 1 (1), Ngombele, Brnović 4, Rosiak, Abina, Grbić 3. Sedemmetrovke: Vipers Kristiansand 7 (6), Krim Mercator 6 (4). Izključitve: Vipers Kristiansand 4, Krim Mercator 8 minut.

Zdesetkana ljubljanska ekipa v odsotnosti Barbare Lazović in Jovanke Radičević ni bila kos trikratnim verižnim zmagovalkam lige prvakinj med letoma 2021 in 2023 iz Kristiansanda. V ekipi slovenskih prvakinj sta bili na današnji tekmi najučinkovitejši Darja Dmitrijeva s sedmimi goli in Tamara Mavsar s šestimi.

Krimovke se bodo v zadnjih štirih tekmah v gosteh pomerile še s Ferencvarosem in danskim Esbjergom, doma pa z danskim Ikastom in poljskim Lubinom. Najboljši ekipi iz skupine B se bosta neposredno uvrstili v četrtfinale, ekipe od tretjega do šestega mesta pa čakajo dodatni tekmi za preboj med osem s tekmicami iz skupine A.