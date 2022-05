Krimovke na Norveško s sedmimi goli zaostanka

Rokometašice Krima Mercatorja so na prvi četrtfinalni tekmi lige prvakinj izgubile proti Vipers Kristiansandu s 25:32 (10:14). Povratna tekma bo 7. maja na Norveškem.

Krim Mercator : Vipers Kristiansand 25:32 (10:14) Dvorana Stožice, gledalcev 1800, sodnici Ilieva in Karbeska (obe Severna Makedonija). Krim: Radosavljević, Stanko 4, Sercien Ugolin 1, Pineau, Žabjek, van Kreij, Arenhart, Posavec 1, Klemenčič, Ljepoja 1, Varagić 4, Krpež-Šlezak 1, Brnović 1, Risović, Gros 8 (3), Lekić 4. Vipers: Pedersen, Dahlum, Moerk 5, Waade, Gullden 4 (2), Hoeve, Lunde, Tchaptchet Defo 1, Dahl 3, Tomac, Tomori, Yttereng, Naes Andersen 4, Debelić 9, Knedlikova 2, Jerabkova 4. Sedemmetrovke: Krim 4 (3), Vipers 3 (2); izključitve: Krim 4, Vipers 4 minute.

Po prihodu Ane Gros, ki velja za eno najboljših rokometašic na svetu, so se apetiti ljubljanskega kluba nekoliko povečali. Dobro vzdušje v ekipi in izločitev favoriziranega Ferencvarosa v boju za četrtfinale sta obudila tudi upe na preskok precej višje ovire. Toda branilec naslova evropskega prvaka Kristiansand se je še tretjič v sezoni pokazal za pretrd oreh, tako da bodo imele prvakinje iz sezon 2000/01 in 2002/03 na povratnem četrtfinalnem obračunu zelo težko delo, če se želijo prebiti na zaključni turnir.

Obetaven le začetek

Ljubljančanke so tekmo dobro odprle z goloma Ane Gros in Andree Lekić, sicer pa sta nato obe ekipi bolj ali manj uspešno zaključevali svoje napade. So pa Norvežanke izkoristile izključitev Tjaše Stanko za pobeg na 7:5. Skandinavke so hitro podvojile razliko, z golom Jane Knedlikove pa so v 26. minuti vodile že s 13:8.

Andrea Lekić in soigralke bodo imele težko delo v revanši. FOTO: Leon Vidic/Delo

Tudi vstop v drugi polčas varovankam Natalije Derepasko ni najbolje uspel, saj so tekmice z goloma Nore Moerk in Sunnive Amalie Naes Andersen pobegnile že na velikih 16:10. Podobno razliko je zasedba s severa Evrope ohranjala tudi v nadaljevanju, zaradi česar so gostiteljice odšle po napotke na novo minuto odmora.

A tudi ta ni zalegla. Hrvaška krožna napadalka Ana Debelić je namreč v 40. minuti zadela za dotlej najvišje vodstvo svoje ekipe (19:12). Pozneje so se Ljubljančanke približale na pet zadetkov, bližje pa jim Norvežanke niso dovolile. Še več, v 58. minuti je Lysa Tchaptchet Defo Kristiansandu priigrala velikih osem golov prednosti (31:23), povratno tekmo pa bodo Norvežanke začele s sedmimi goli naskoka.

Preveč izgubljenih žog

»Mislim, da naša igra v obrambi sprva ni bila slaba, vseeno pa smo naredile preveč napak. V drugem delu nismo mogle zaustaviti Ane Debelić, poleg tega nismo sestavile obrambe. Vsaj napad nam je nekako stekel. Čaka nas še 60 minut tekme na Norveškem. Borile se bomo do konca in nato videle, kaj nam bo to prineslo,« je ocenila Derepaskova.

»Na tekmi smo vsekakor izgubile preveč žog, česar si na tej ravni ne bi smele privoščiti. Žal mi je, da je razlika takšna. Zavedamo se, da nas na Norveškem čaka zahtevna naloga, a vse je mogoče. Puške še ne bomo vrgle v koruzo,« pa je dodala Grosova.

V polfinale se je po izključitvi Rostov-Dona že prebil Metz, Brest in Györ sta se na prvi tekmi razšla z 21:21, preostali par pa sestavljata Bukarešta Barbare Lazović in Elizabeth Omoregie ter Esbjerg.