Krimovke nizajo zmage, uspešne tudi v Romuniji

Rokometašice Krima Mercatorja so v tretjem krogu skupinskega dela lige prvakinj v Romuniji premagale Glorio Bistrito s 35:30 (20:19). Ljubljanska ekipa bo v naslednjem krogu doma gostila norveški Storhamar, tekma bo 5. oktobra.

Rokometašice iz slovenske prestolnice so v razvpiti Transilvaniji dosegle tretjo zmago v skupini A. Po tesni uvodni zmagi nad hrvaško Podravko Vegeto v Koprivnici s 24:23 in visoki domači zmagi proti danskemu Nyköbingu s 35:25 so danes rokometno mero vzele še tekmicam iz Bistrite.

V prvem polčasu je bila tekma povsem izenačena. Obe ekipi sta narekovali oster ritem, v igri "teci in vrži" pa si Gloria Bistrita in Krim Mercator nista priigrala višje prednosti od enega gola. Tako je bilo do 17. minute, ko so krimovke z igralko manj na igrišču - izključena je bila Ana Gros - prek Tamare Horaček prvič povedle z 12:10 in domačo klop prisilile, da je zahtevala minuto odmora.

Ljubljanska ekipa, ki je v Bistriti nastopila brez Tamare Mavsar, Črnogorke Itane Grbić in Avstrijke Philomene Egger, je v 28. minuti zaostala za gol (17:18), po golu Horaček pa se je na veliki odmor odpravila z golom prednosti (20:19).

Izbranke črnogorskega strokovnjaka na ljubljanski klopi Dragana Adžića so sijajno odprle drugo polovico tekme. Z igrivo predstavo so povsem razorožile domače rokometašice in si v 38. minuti priigrale pet golov prednosti (26:21).

FOTO: Blaž Samec/Delo

Po domači minuti odmora so zaigrale bledo, gostiteljice so jim v naslednjih petih minutah - po delnem izidu 5:1 - povsem zadihale za ovratnik (26:27). Po Adžićevi minuti odmora so znova zaigrale bolje v obeh smereh igre in po golu Ane Gros v 49. minuti povedle za tri gole (29:26).

A ljubljansko zadovoljstvo je bilo kratkotrajno, mednarodna pisana romunska zasedba je hitro ujela pravi ritem in se ji minuto zatem približala na gol zaostanka (28:29).

V napeti končnici so krimovke le strle odpor trdovratnih domačih rokometašic. V 55. minuti je španska krilna igralka v vrstah Krima Jennifer Gutierrez Bermejo svoje soigralke znova popeljala do vodstva za tri gole (31:28), lep kapital pa so do zadnjega zvoka sirene še oplemenitile in se veselile zmage na vročem igrišču v Bistriti.

V ljubljanski ekipi je bila najbolj razpoložena Ana Gros z devetimi goli, Tamara Horaček je za zmago dosegla sedem zadetkov.