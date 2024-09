Zrelostni izpit za Krim v Transilvaniji, tri igralke ostale doma

Po zmagah proti Podravki in Nykøbingu je pred rokometašicami Krima Mercatorja največji izziv doslej v EHF ligi prvakinj. V soboto ob 16. uri bodo gostovale pri romunski ekipi Gloria Bistrita in želele ohraniti stoodstotni izkupiček. »Lažje reči kot storiti,« opozarja trener Dragan Adžić.

»Gloria ne bo oddala veliko točk doma. V tej sezoni je že premagala tako CSM Bukarešto kot Rapid iz Bukarešte. To bo pravi zrelostni izpit za mojo ekipo,« dodaja Črnogorec, ki s seboj ni vzel Itane Grbić in Philomene Egger ter obolele Tamare Mavsar.

Vprašanje je tudi, koliko bo igralke načelo naporno potovanje pod Karpate. Ekipa se je na pot odpravila v noči na četrtek ob 2. uri zjutraj, sledila je vožnja do Benetk, let do Münchna in potem do Cluja ter še tri ure vožnje z avtobusom do Bistrite v Transilvaniji.

Romunke so najprej dobile romunski derbi s CSM s 30:26, nato pa izgubile s 26:28 v Metzu. V skupini A imata samo Krim in Ferencvaros po 4 točke.

»Zavedamo se, da je Gloria Bistrita vrhunska ekipa, med tremi romunskimi klubi je bržkone tudi najbolje pripravljen v tem trenutku. Čaka nas morda eno najbolj zahtevnih gostovanj v skupinskem delu v sezoni, a smo pripravljene,« je dodala Tjaša Stanko, ki je na pot vzela knjigo in tablico, da ji je čas hitreje minil.