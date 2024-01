Krimovke v zadnjih sekundah do dragocene zmage proti Rapidu

Rokometašice Krim Mercatorja so v Stožicah gostile neposredne tekmice za napredovanje v drugi del lige prvakinj, rokometašice Rapida iz Bukarešte. Večji del tekme so Ljubljančanke lovile tekmice, v zaključku pa so vendarle pripravile preobrat in slavile s 25:24.

Za Krimovke je v Stožicah, kjer so navijači lepo popolnili tribune, veljala le zmaga, poraz proti neposrednim tekmicam bi bil bržkone že usoden v lovu za napredovanje iz skupinskega dela. Ker je bilo na kocki veliko, smo spremljali živčno rokometno predstavo z veliko napakami.

V zaključku srečanja so bile rokometašice Rapida v prednosti, še dve minuti pred koncem so vodile za gol, nato je Krim izenačil, v zadnji minuti so gostje zapravile napad in domačinkam je ostalo pol minute, da dosežejo odločilni zadetek. Po potrpežljivi akciji je žoga prišla na desno krilo do Jovanke Radičević, ki je lepo streljala v dolgi kot, vratarka Rapida je bila brez moči in varovanke Dragana Adžića so se veselile pomembne zmage s 25:24.

FOTO: Jože Suhadolnik/Delo

V ljubljanski ekipi je bila na današnji tekmi najbolj učinkovita Črnogorka Itana Grbić s šestimi goli, junakinja ob zmagi Radičevićeva in Tamara Mavsar sta dosegli po pet zadetkov.

V skupini A je Krim s štirimi zmagami in remijem zdaj pri devetih točkah, kar je dovolj za četrto mesto. Naslednji teden jih čaka gostovanje na Norveškem pri Kristiansandu.

Zanesljiv poraz Slovencev na generalki

FOTO: A. M./RZS

Slovenska rokometna reprezentanca z generalko za evropsko prvenstvo ne more biti zadovoljna. V Poreču so Slovenci s Hrvaško igrali za zmago na pripravljalnem turnirju, a prepričljivo izgubili z 32:26. Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so v petek premagali Črnogorce s 37:32 (19:15), zdaj pa se odpravljajo v Berlin, kjer se bodo 11. januarja pomerili s Ferskimi otoki.