Liza omrežila Slovenijo: Verjamemo, hočemo, zmoremo

V Atenah rojena hči Nigerijca in Bolgarke, ki igra v Romuniji in zastopa slovenske barve, je v zadnjih desetih dneh omrežila Slovence, tudi tisti, ki radi podležejo nestrpnosti, se čudijo, kako se je v štirih letih igranja za Krim naučila tako tekoče govoriti slovensko. Slovenske himne sicer ne poje. »Ljudje me pogosto sprašujejo, zakaj ne pojem Zdravljice. Rečem jim, da če tega ne čutim globoko is srca, ne bom pela. Potni list sem dobila že zelo zgodaj in takrat sploh nisem bila prepričana, če bom igrala za Slovenijo. Stvari ne delam na pol. Tudi če ne pojem himne, pa to ne pomeni, da ne dajem sto odstotkov na igrišču. Uživam, ko slišim soigralke, kako srčno pojejo, tudi mene to napolni z energijo,« je pojasnila slovenska rokometna reprezentantka Elizabeth Omoregie. Kaj je povedala pred jutrišnjo tekmo z Norveško na EP, kaj o snemalni aferi, kako občuti podporo navijačev v Stožicah?