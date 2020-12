Ljubomir Vranješ ni presenetil z izborom rokometašev

Ljubljana – Selektor slovenske moške rokometne reprezentance Ljubomir Vranješ je danes razkrilseznam kandidatov za nastop na svetovnem prvenstvu med 13. in 31. januarjem v Egiptu ter za kvalifikacijski tekmi z Nizozemsko za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem 2022, ki bosta 6. januarja v Almereju ter tri dni kasneje v Celju.



Na seznamu švedskega strokovnjaka, ki je pred letom dni nasledil na slovenski klopi Veselina Vujovića in svoje izbrance že na prvem velikem tekmovanju popeljal do četrtega mesta na letošnjem evropskem prvenstvu, so bolj ali manj pričakovana imena. Med njimi so tudi Dragan Gajić, Staš Skube, Domen Makuc, Tadej Mazej in Matic Suholežnik, ki jih je vpoklical že na novembrsko akcijo proti Poljakom in Turkom v kvalifikacijah za EP 2022, a sta bili nato obe tekmi odpovedani zaradi okužb z novim koronavirusom v poljskem in slovenskem taboru.

Zbor 28. t. m. v Laškem

Slovenija bo priprave za nastop na SP in kvalifikacijski tekmi za EP začela 28. t. m. v Laškem. Tam bo ostala do 30. t- m., nato pa se bo znova zbrala v 1. januarja popoldne, ko se jim bodo pridružili vsi rokometaši, ki so nastopili na zaključnem turnirju lige prvakov (Blaž Blagotinšek, Gašper Marguč, Jure Dolenec, Blaž Janc, Domen Makuc in Miha Zarabec) ter igralci iz nemške lige (Zarabec, Klemen Ferlin, Urh Kastelic in Nejc Cehte).



Slovenija bo v skupinskem delu SP tekmovala v predmestju Aleksandrije, v okviru skupine H se bo pomerila z Južno Korejo (14. 1.), Rusijo (16. 1.) in Belorusijo (18. 1.). V primeru, da bo osvojila prvo, drugo ali tretje mesto, se bo pomerila s tremi najboljšimi ekipami iz skupine G (Švedska, Egipt, Češka in Čile).

Seznam Ljubomira Vranješa:

Vratarji: Klemen Ferlin (Erlangen), Urh Kastelic (Göppingen) in Miljan Vujović (Celje Pivovarna Laško).



Krilni igralci: Darko Cingesar (Trimo Trebnje), Tilen Kodrin, Tadej Mazej (oba Celje Pivovarna Laško), Dragan Gajić (Limoges), Blaž Janc (Barcelona) in Gašper Marguč (Veszprem).



Zunanji igralci: Nik Henigman, Borut Mačkovšek, Dean Bombač (vsi Pick Szeged), Staš Skube (Meškov Brest), Miha Zarabec (Kiel), Rok Ovniček (Nantes), Domen Makuc, Jure Dolenec (oba Barcelona) in Nejc Cehte (Hannover).



Krožni napadalci: Blaž Blagotinšek (Veszprem), Matej Gaber (Pick Szeged) in Matic Suholežnik (Benfica).

Naročite se na e-novice iz športa: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: