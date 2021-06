Lovoriko bo v Zlatorog vračal srbski trener

Toskić je bil tudi član Gorenja. FOTO: Mavric Pivk

Alem Toskić je igral tudi za Vardar. FOTO: Uroš Hočevar

Nekdanji član Celja Pivovarne Laško in srbski reprezentantbo novi trener rokometašev Celja Pivovarne Laško, navajajo zanesljivi viri. Klub novice, za katero stojijo tudi makedonski mediji, še ni potrdil.Tudi pri navijačih priljubljeni »Toske« je očitno najbolj prepričal vodstvo 24-kratnih slovenskih prvakov, ki so iskali naslednikaoz., potem ko so pivovarji po sedmih letih izgubili naslov in ga predali Gorenju.Devetintridesetletni Toskić je bil sicer uspešen na klopi madžarskega Csurga in imel na mizi novo pogodbo, vendar se je odločil vrniti v Celje, kjer živi njegova družina. Njegova glavna naloga bo naslov prvaka vrniti v Zlatorog, imel pa bo močno spremenjeno ekipo, saj veliko igralcev odhaja v tujino. Celjani naj bi v novi sezoni nastopali v evropski ligi.Toskić je igral v Celju med letoma 2007 in 2013, potem je šel za tri sezone v Vardar, med letoma 2016 in 2018 je bil član Gorenja, kariero pa je sklenil lani v Csurgu, kjer je že prej prevzel tudi trenersko delo in se dobro kosal s Pick Szegedom in Veszpremom.Leta 2012 je krožni napadalec s Srbijo osvojil srebrno kolajno na domačem evropskem prvenstvu.