Madžarke odpihnile slovenske polfinalne sanje

Slovenska ženska rokometna reprezentanca je v zadnjem krogu drugega dela evropskega prvenstva v Sloveniji, Črni gori in Severni Makedoniji v Ljubljani izgubila proti Madžarski s 25:29 (14:14) in zapravila vse možnosti za preboj v polfinale ali tekmo za peto mesto.

Končna uvrstitev Slovenije na prvem ženskem turnirju v treh državah v zgodovini evropskih prvenstev bo znana po vseh današnjih tekmah v skupini I v Ljubljani in skupini II v Skopju.

Po nepopolnem zadnjem v ljubljanski skupini I je v vodstvu Norveška z osmimi točkami, Danska jih ima šest, Švedska (vse tekma manj) in Slovenija po štiri, Madžarska in Hrvaška (tekma manj) pa po dve točki. Tekma med Švedsko in Hrvaško se bo pričela ob 18. uri, med Norveško in Dansko pa ob 20.30.

Že zdaj je jasno, da bo slovenska reprezentanca izboljšala doslej najboljšo uvrstitev iz turnirja na Madžarskem 2004, kjer je zasedla deveto mesto. V slovenski izbrani vrsti je bila na današnji tekmi proti Madžarski najbolj učinkovita Ana Gros s šestimi in Nataša Ljepoja s petimi goli.