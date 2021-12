Marguč bo na Madžarskem zabijal in zibal

V nadaljevanju preberite:

Gašper Marguč je rokometaš, kakršnega si v velikih klubih najbolj želijo: učinkovit, marljiv, neproblematičen, hladnokrven, redko poškodovan ... Zato ni čudno, da so mu v Veszpremu še za dve leti podaljšali pogodbo. Ko se bo iztekla, bo zgodba 31-letnega Celjana ob Blatnem jezeru trajala desetletje. Še leto daljša je že zdaj Gašijeva reprezentančna kariera, ki bo dobila novo poglavje na bližnjem evropskem prvenstvu na Madžarskem. Kaj je povedal o pričakovanjih na EP, kakšne so njegove želje v letu 2022 in kakšne zaobljube?