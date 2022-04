Mehka roka in jekleni živci, Cokanova zmagovita kombinacija

V nadaljevanju preberite tudi:

»Dobro nam gre, a nismo še ničesar osvojili. Rad bi, da bi sezono končali brez poraza, to bi bil najboljši odziv na izgubljeni naslov,« se lanskega črnega aprila rokometašev Celja Pivovarne Laško dobro spominja Tim Cokan, čigar oče Nino je strasten ultrašportnik in znani celjski organizator raznih vzdržljivostnih preizkušenj. Starša sta se sicer ločila in Tim živi z mamo in mlajšima bratoma, tako Nik Kovač kot Žan Kovač se kalita v mlajših celjskih selekcijah. Nik je tudi levičar: »Imata potencial, če bosta pridno trenirala, jima lahko uspe. Zaenkrat me poslušata,« pove levoroki adut Alema Toskića, v knežjem mestu naslednik levorokih legend, kot so Vito Selčan, Roman Pungartnik, Dragan Gajić, Gašper Marguč, Blaž Janc. Kakšne so ambicije 20-letnega športnika, kako se sooča s pritiskom in kaj je o njem ob podaljšanju pogodbe povedal Toske ...