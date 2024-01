Kadar igram za državni grb, se vedno znova počutim kot mladinec

V nadaljevanju preberite:

Miha Zarabec je bil z eno nogo že na izhodnih vratih rokometne reprezentance, na lanskem SP na Poljskem sta pri organizaciji napada poleg Deana Bombača prednost dobila Domen Makuc in Rok Ovniček. Ker sta oba poškodovana, je Trebanjec odpotoval še na eno veliko tekmovanje. Na uvodni tekmi 16. evropskega prvenstva je pokazal odlično igro in ukrotil žilave tekmece s Ferskih otokov in bo močan adut selektorja Uroša Zormana tudi jutri (18.00), ko si lahko Slovenci z zmago proti Poljski v Berlinu zagotovijo napredovanje v drugi del eura 2024 v Hamburgu.

Kaj je v intervjuju za Delo v Berlinu povedal 32-letni Zaro, ki je bil šest let v Nemčiji, zdaj pa je član Wisle Plock? Kakšne občutke ima po prvi tekmi, kaj pričakuje od Poljakov in zakaj se ne bo ujel v njihovo psihološko past? Kaj ga vleče naprej in kako razmišlja o svoji reprezentančni karieri?