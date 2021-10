Miličevićeva desetica premalo za skalp pivovarjev

Kar deset golov iz 11 strelov je dosegel izjemni Uroš Miličević, toda to rokometašem Rika Ribnice ni preprečilo drugega zaporednega domačega poraza v ligi NLB. V dvorani ŠC Ribnica je Celje Pivovarna Laško pred 300 gledalci upravičilo vlogo favorita in zmagalo z 31:28 (14:13) ter tako ohranilo stoodstotni izkupiček pod vodstvom trenerja Alema Toskića.

Za 24-kratne prvake sta po sedem golov dosegla Tilen Kodrin in odlični organizator igre Aleks Vlah. Celjanom se lahko na vrhu lestvice pridružijo Trebanjci, ki pa jih jutri čaka težka tekma v Kopru.

Ribnica, ki jo je znova prevzel Robert Beguš, je izgubila drugič zapored na domačem parketu, potem ko je morala v prejšnjem kolu priznati premoč Loki. V celjskih vratih je bil večji del tekme reprezentant Miljan Vujović, pet obramb pa je vpisal tudi bivši Ribničan Nebojša Bojić.

Izid je bil nazadnje izenačen pri 17:17 v 35. minuti, potem so gostje ušli na pet golov in mirno pripeljali tekmo do konca.

Liga NLB, 6. krog:

Petek:

Riko Ribnica : Celje Pivovarna Laško 28:31 (13:14)

Sobota:

17.00 Maribor Branik - Dobova

18.00 Urbanscape Loka - Sviš Ivančna Gorica

18.30 LL Grosist Slovan - Ljubljana

19.00 Herz Šmartno - Gorenje Velenje

19.00 Koper - Trimo Trebnje

27. oktobra:

Jeruzalem - Slovenj Gradec