Na Krim se vrača Andrea Lekić

Matea Pletikosić je izpolnila pričakovanja Krima in ostaja v klubu. FOTO: Blaž Samec

V soboto v Tivoliju

Uroš Bregar sestavlja močno ekipo. FOTO: Mavric Pivk

Krim Mercator bo do konca meseca že sestavil ekipo za naslednjo sezono, v kateri bo obeležil 20. obletnico osvojitve prvega naslova evropskih prvakinj. V Ljubljano se vračatainPodaljšali so pogodbo z, pa tudiin. V vratih bo polegtudi kapetanka brazilske reprezentance, ki brani barve Budućnosti.V naslednji sezoni pa se bo taboru krimovk pridružila tudi ena največjih zvezdnic evropskega rokometa. Srbkinja si je ime ustvarila prav v Sloveniji in bila ena najboljših srednjih zunanjih, ki so igrale za dvakratne evropske šampionke.»Ko sem zapuščala Krim, sem rekla, da se bom nekega dne vrnila in držala sem obljubo. Ljubljana je moj drugi dom, moja slovenščina je malce zarjavela, ampak bom hitro nazaj. Verjamem, da bomo skupaj spet konkurenčni najboljšim,« je prek zooma povedala 33-letna Beograjčanka, ki je bila na Krimu med letoma 2007 in 2011.Kot je povedala direktorica kluba, bo cilj v naslednji sezoni preboj na sklepni turnir lige prvakinj, kasneje pa tudi osvojitev naslova. V klubu se pogovarjajo še z nekaterimi kakovostnimi igralkami, trenerpa išče predvsem takšne, ki so dobre tudi v obrambi.Krim bo sicer v soboto ob 16. uri gostil rusko ekipo Rostov-Don in želel ohraniti upanja na nastop v izločilnih bojih. Tekma bo izjemoma v dvorani Tivoli. Pri Rusinjah, ki jih zdaj vodi, je najboljša igralka. So pa krimovke do konca sezone ostale brez kapetanke, ki se je poškodovala na zadnji tekmi proti Esbjergu.Krim je pri Rostovu lani jeseni osvojil točko, potem ko je v zadnji sekundi prazna vrata prek celega igrišča zadela