Natek postal prvi operativec RZS, nova selektorja mladincev in kadetov

Jure Natek je postal novi generalni sekretar Rokometne zveze Slovenije, na tem mestu je po desetih letih nasledil Gorana Cvijiča, ki ostaja v pisarni na Leskoškovi 9e. Nekdanji reprezentant bo tako prvi operativec ene najbolj uspešnih športnih zvez in desna roka predsednika Bora Rozmana.

Natek je januarja prevzel delo direktorja reprezentanc, ko je na OKS odšel Uroš Mohorič. Imel bo težko delo, saj je RZS kot večina panožnih zvez v težkem finančnem položaju. »Iskreno se zahvaljujem predsedstvu RZS za izkazano zaupanje. Veselim se izzivov, ki nas čakajo in ni jih malo. Zavedam se, da našo pisarno čaka zelo trdo delo. Smo v zahtevnem položaju, v rešitev katerega zadnje mesece vlagamo vse svoje napore. Pri tem se resnično zahvaljujem vsem našim sponzorjem in partnerjem za posluh, upnikom pa za potrpljenje in razumevanje,« je dejal Natek.

Jure Natek je bil dolgoletni reprezentant Slovenije. FOTO: Uroš Hočevar

Predsedstvo RZS je do leta 2027 vodenje mladinske reprezentance zaupalo Klemnu Luzarju iz Celja PL. Njegov pomočnik bo Marko Oštir in Gorenja. Luzar je zamenjal dolgoletnega selektorja Sašo Prapotnika, ki je leta 2018 osvojil zlato kolajno na EP v Celju. Reprezentanco do 20 leta prihodnje poletje spet čaka nastop na domačem euru.

Kadetsko izbrano vrsto pa bo namesto Aleksandra Markla prevzel izkušeni dr. Marko Šibila. Jani Klemenčič iz Loke ostaja selektor reprezentance do 16 let, Marjan Potokar iz Sviša pa reprezentance do 14 let.

Bor Rozman je decembra lani nasledil Franja Bobinca, ki je postal predsednik OKS. Vid Kavtičnik ni več direktor moške reprezentance. Za stike z javnostmi je zadolžen Aljaž Močnik.