Neslavno slovo čarodeja iz Umaga, zdaj se začenja zares

Rokomet Cetrfinal Pari Foto Gm Igd

V četrtfinalu vsi trije Skandinavci in nobenega »južnjaka«.



Katar in Egipt branita čast neevropskega rokometa.



Lino Červar se je poslovil z najvišjim porazom na SP.

Lino Červar in Domagoj Duvnjak sta si želela drugačno slovo.

FOTO: Jozo Čabraja/Kolektiff

Vujović se ponuja

Hampus Wanne je s Švedsko osvojil prvo mesto v skupini, v kateri je bila tudi Slovenija. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Slovenci in Hrvati so šli skupaj na SP in se vrnili le dan narazen, potem ko se obojim ni izšlo za izločilne boje, ki se bodo v Egiptu začeli danes. Prvič po letu 1997 se je zgodilo, da bosta v četrtfinalu dve neevropski reprezentanci, pa tudi prvič, da v njem ne bo predstavnice priznane jugoslovanske rokometne šole. Slovenija je bila deveta, Hrvaška je drugo dobo zkončala na zanjo sramotnem 15. mestu.Če so bili Slovenci do zadnjih minut v igri za napredovanje, je še bolj ugledna reprezentanca južnih sosedov doživela debakl. Čarodej iz Umaga, kot se je prijel vzdevek v Vrsarju rojenega 70-letnika, je že po šoku proti Južnoameričanom povedal, da se umika, in to v olimpijskem letu.Če je mislil, da bo to predramilo kavboje, se je motil. Danci, ki so imeli podobno kot Slovenci, s katerimi so bili v hotelu, težave s prebavo, so brez prvega zvezdnika Mikkela Hansna povozili razglašeno četo. Bilo je 38:26 ...Kritike iz domovine so bile ostre. Červar se je sprijaznil z neizbežnim in je z umirjenim tonom naštel razloge, zakaj je bila Hrvaška slaba, bolj zgovoren je bil kapetan, eden od zvezdnikov, ki so že pred SP govorili, da ga zaradi pandemije koronavirusa sploh ne bi smeli izvesti.»V imenu ekipe bi se rad opravičil hrvaški javnosti. Nismo bili pravi že od prve tekme in od tega ne bežimo. Prvi polčas je bil dober (15:17; op. p.), v nadaljevanju smo izginili. Dobili smo pravo lekcijo. Vzrok? Danci so nas »pretekli«,« je priznal soigralec Mihe Zarabca iz evropskega prvaka Kiela in potegnil črto pod najbolj čudnim turnirjem z 32 reprezentancami.Slabi smo bili, ne poznam razloga. Nič ni delovalo. Moram biti iskren in priznati, da je bilo to moje najslabše tekmovanje za reprezentanco.«Červarjevo slovo ga ni presenetilo. »Žal mi je, da se poslavlja na tak način. Odzval se je, kot se je. Imeli smo sestanek in to nas ni iztirilo. Zdaj je pomembno, da se »resetiramo«. Zveza se bo odločila, kdo bo nasledil Lina. Pred nami so kvalifikacije za OI in verjamem, da slabše od tega ne gre. Vsekakor moramo v Tokio,« je odločen veliki Dule.Kdo bo zamenjal Červarja, ni znano, omenjajo več kandidatov, oglasil se je že dežurni samopromotor, ki ima naklonjenost javnosti. »Vidim, da imam podporo v anketah, kar mi godi. A selektorja ne bo izbrala ulica, temveč zveza. Če bi me poklicala, bi sprejel,« se je v izložbo postavil Vuja, nekdanji slovenski selektor, ki je pred kratkim prevzel banjaluški Borac.Červar je za deset let mlajšega Črnogorca trenerski velikan. Odhaja kot eden najuspešnejših selektorjev sploh. Hrvaška je z njim osvojila osem kolajn: zlato na OI, zlato in dva srebra na SP ter štiri srebra na EP.Je pa doživela tudi najvišji poraz na mundialih doslej. Petnajsto mesto je njen najslabši dosežek. Pred tem je bilo 13. mesto leta 1997 na Japonskem. Tega leta je bilo tudi zadnje, na katerem ni bilo niti ene predstavnice jugoslovanske ali balkanske rokometne šole. Izpadli sta tudi Slovenija in Severna Makedonija, Srbije, ki je kot ZR Jugoslavija osvojila bron v letih 1999 in 2001, v Egiptu ni bilo.Če se rokometaši južno od Alp niso znašli v nepredušnih mehurčkih in jim je monotonija počasi ubijala voljo, pa se na toplem očitno odlično počutijo asketskega življenja vajeni Skandinavci. Vse tri reprezentance so se prebile med osmerico. Danska in Švedska sta osvojili prvo mesto v skupini, najtežje delo bo imela Norveška proti Španiji.