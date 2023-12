Ni še čas za računanje, treba je nabirati točke, najprej s Korejo

Podobno pomembna in zahtevna tekma, kot proti Angoli, je pred slovenskimi rokometašicami na 26. svetovnem prvenstvu in lovijo mesta, ki vodijo v olimpijske kvalifikacije. Danes že ob 15.30 se bodo v prvi tekmi glavnega dela v Trondheimu pomerile z Južno Korejo. Zmaga bi jih ohranila v igri za četrtfinale, kar je še bolj pomembno, povečala bi jim možnosti za nastop v olimpijskih kvalifikacijah. Glede na predstave v Stavangerju bo reprezentanca Dragana Adžića v vlogi favorita.

Iz Stavangerja na jugozahodu Norveške, kjer so vpisale dve zmagi in poraz s Francijo, so se kapetanka Ana Gros in druščina včeraj odpravile proti več kot 800 km severnejšemu mestu Trondheim, kjer so temperature ta čas stalno pod lediščem, dnevna svetloba pa je zgolj med 10. in 15. uro.

Južna Koreja je podobno kot Angola že uvrščena na OI v Parizu, saj je azijski prvak, in podobno kot Afričanke ni pokazala veliko v prvem delu. Premagala je samo avtsajderko Grenlandijo, izgubila za 10 golov z Norveško in na začetku doživela boleč poraz z Avstrijo, ki je v skupino II tako kot Slovenija prenesla dve točki. S severnimi sosedami se bodo Slovenke pomerile za konec rednega dela v nedeljo ob 18. uri, pred tem jih v petek (20.30) čaka spektakel proti gostiteljicam in branilkam naslova. Dvorana Trondheim Spektrum, ki sprejme 8500 gledalcev, bo takrat nabito polna.

Ana Gros se je vrnila v reprezentanco in proti Franciji dosegla pet golov. FOTO: IHF/Kolektiff

Danes bo v njej bolj komorno vzdušje, toda vložek nič manjši. Po treh spodbudnih predstavah si Slovenke ne smejo privoščiti spodrsljaja, če želijo osvojiti vsaj tretje mesto v skupini z zadostnim številom točk, ki bi jih postavil na končno 9. mesto. Četrtfinale je vendarle malo verjeten, Francija in branilka naslova Norveška sta ne nazadnje zadnji finalistki iz Španije, Francozinje olimpijske prvakinje in Francozinje tudi evropske prvakinje.

Glavne tekmice Slovenk v boju za aprilske kvalifikacijske turnirje so Španija, Madžarska, Srbija, Hrvaška in Romunija, ki so bile na euru 2022 za njimi. Za zdaj najboljše kaže Špankam in Romunkam. Toda čas za računanje bo kasneje, zdaj je treba zbirati točke, česar se v našem taboru dobro zavedajo.

Slovenke kažejo odločnost in povezanost. FOTO: IHF/Kolektiff

»Po naporni tekmi s Francijo in potovanju smo bile malce utrujene, ampak ni časa za tarnanje, pred nami je zelo zahteven tekmec, ampak upam, da bomo nadaljevali z igrami, ki smo jih prikazali do sedaj, je povedala Tamara Mavsar, ena najbolj vsestranskih igralk, ki se je odlično znašla v vlogi organizatorice napada. Na levem krilu je tako priložnost dobila Maja Svetik. »Čaka nas dobra reprezentanca, ki je nikakor ne smemo podcenjevati. Moramo stisniti v obrambi in brez nepotrebnih napak v napadu in borbeno naprej,« pravi Primorka, ki je proti Franciji dosegla dva gola.

Petkrat je v polno zadela Ana Gros, ki je zacelila poškodbo stegenske mišice. Tudi ona je nekaj časa igralna na srednjem zunanjem položaju, čeprav je levičarka. »Malo smo razočarane po prvem porazu, ampak treba je gledati naprej. Čakajo nas trije odlični tekmeci, z mislimi smo pri Južni Koreji, reprezentanci, ki igra zelo netipičen rokomet, zelo hiter rokomet. Spet bo treba narediti veliko delo v obrambi. Ne srečujemo se pogosto s takšnim rokometom, zato bosta potrebna zbranosti in osredotočenost,« opozarja Grosova, s 709 goli rekorderka na večni lestvici slovenskih strelk.

Amra Pandžić je bila razpoložena v vratih. FOTO: IHF/Kolektiff

Selektor Dragan Adžić je delil pohvale na račun svojih deklet, ki so zmogle zakrpati vrzeli zaradi odsotnosti dirigentk Nine Zulić in Elizabeth Omoregie. »Glede na izzive, s katerimi smo se soočali v pripravah in glede na cilje, ki jih imamo, gre vse po načrtu. Na srečo nimamo težav s poškodbami, zato verjamem, da lahko kljub utrujenosti ohranimo visoko raven igre,« je povedal Črnogorec, ki se zaveda, da z Južno Korejo ne bo lahko: »Korejke so uvrščene na OI, zato zdaj z novim selektorjem iz Švedske (Henrik Signell; op. p.) še gradijo igro za Pariz. Verjamem v našo ekipo in novo zmago.«

Pri Korejkah, dvakratnih olimpijskih prvakinjah (1988, 1992) in svetovnih prvakinjah iz leta 1995, so najbolj nevarne Eun Hin Rju, ki tako kot Ana Gros igra za Györ in je edina legionarka v ekipi, ter Bitna Vu in Eunjo Šin.