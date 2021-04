Nič izgubljenega, prek Turčije še pot na prvenstvo stare celine

Poljska : Slovenija 27:26 (12:10) Stegu Arena, brez gledalcev, sodnika Badura in Ondogrecula (oba Slovaška).

Poljska: Kornecki, Morawski, Daszek 3, Olejniczak 4, Walczak, Sićko 5, Ossowski 2, Adamski, Czuwara 1, Moryto 7 (2), M. Gebala 3, Przybylski, Fedenczak, Dawydzik, T. Gebala 1, Chrapkowski 1; Slovenija: Lesjak, Kastelic, Janc 2, Ocvirk, Dolenec 3 (1), Poteko, Kodrin 2, Zarabec 3, Horžen 4, Mazej, Makuc 2, Grošelj, Mačkovšek 4, Malus, Novak 5 (3), Suholežnik 1; sedemmetrovke: Poljska 3 (2), Slovenija 5 (4); izključitve: Poljska 8, Slovenija 2.

Drugi izid – Turčija : Nizozemska 24:32 (12:15); vrstni red v skupini 5: Slovenija in Nizozemska po 7, Poljska 6, Turčija 0.

Nihanja in neizenačenost

poraz so doživeli slovenski rokometaši v šestnajstem dvoboju s poljsko izbrano vrsto

Slovenska rokometna reprezentanca je na kvalifikacijski tekmi 5. kola za nastop na evropskem prvenstvu na Madžarskem in Slovaškem leta 2022 v Opolah izgubila proti Poljski s 26:27 (10:12). Poraz pomeni, da si še ni zagotovila nastopa na prvenstvu stare celine.A ni panike, če bo v nedeljo ugnala Turčijo v celjski dvorani Golovec, bo trinajsti nastop na evropskem prvenstvu tu. Iz skupine bosta namreč neposredno napredovali najboljši reprezentanci, dodatno pa še štiri najboljše tretjeuvrščene iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin. Tokrat v v Opolah v Zgornji Šleziji ni šlo. Slovenska izbrana vrsta je v odsotnosti številnih nosilcev igre, Deana Bombača,indoživela prvi poraz v kvalifikacijah za EP.Poljska in Slovenija sta zelo živčno začeli za obe izjemno pomemben dvoboj. Tehnične napake so se zaradi tresočih rok vrstile na obeh straneh, vseeno pa so gostitelji v prvem polčasu večkrat vodili z dvema zadetkoma prednosti in imeli priložnosti za povišanje prednosti na tri gole. Osrednji slovenski blok v obrambi ni dobro ukrepal proti 200 cm visokemu krožnemu napadalcu, ki je s svojo močjo spravil s položaja slovenske branilce, v napadu pa izbranci selektorjaniso dovolj razširili igre na krila, da bi se ognili poljski obrambi, visoki kot Tatre. Poleg tega je bil razpoložen tudi domači vratarin slovenski rokometaši so le zaradi napak poljskih tekmecev v prvem počasu držali še vzdržen rezultat.V drugem delu tekme so Vranješevi fantje sprva zaigrali bolj energično in z zasukom v 36. minuti že vodili z dvema zadetkoma prednosti, s 14:12. A pri Poljakih sta se razigrala levi zunanji igralecin desni, Poljaki so vnovič prevzeti vajeti izida v svoje roke in Slovenija jim je vseskozi dihala za ovratnik.je sicer zadeval na črti,je uspešno izvajal najstrožje kazni, a v slovenski igri je bilo preveč nepazljivih malenkosti, da bi to kakovostni gostitelji, čeprav so vseeno daleč od nekdanjih slavnih časov, vseskozi spregledali.Slovenci so osem sekund pred koncem prek Novaka sicer še izenačili rezultat na 26, a po hitrem začetku s sredine igrišča je levoroki Daszek v zadnji sekundi iz nemogočega položaja, nagnjen je bil povsem na desno, le zadel za domačo zmago. Po 16. medsebojnem dvoboju je tako zdaj izkupiček devet zmag Slovencev, en neodločen izid in šest zmag Poljakov. Res je, da so slovenski rokometaši pogrešali številne adute, a bronasti s svetovnega prvenstva leta 2017 še vedno ne znajo uveljaviti svoje avtoritete. Poljska je bila nekoč močna, zdaj je s svojim igralski kadrom daleč od zlatega obdobja, slovenska reprezentanca ima ugled in uspehe, a na igrišču deluje, kot da so kvalifikacije za evropsko prvenstvo povsem nepotrebna obveznost in da bi se morala na tekmovanje najboljših na stari celini prebiti brez kaplje prelitega znoja. Takšna miselnost še pride skozi pri manj kakovostnih izbranih vrstah, pri močnejših je to val, ki se odbije od trdne skale.