Nov mrk Krima v drugem polčasu

Zgolj en gol so v 13 minutah drugega polčasa dosegle rokometašice Krima Mercatorja in se morale sprijazniti s porazom s 23:30 pri Bietigheimu. To je bila že četrta ničla za Ljubljančanke na petih tekmah EHF lige prvakinj. Vse kaže, da bodo imele težave v lovu na osmino finala, ena zelo pomembnih tekem bo v nedeljo s Stožicah proti francoskemu Brestu. To bo tudi zadnja pred začetkom domačega evropskega prvenstva in zmaga bi v tej lući imela dvojno vrednost.

Bietigheim : Krim Mercator 30:23 (15:14) Arena Ludwigsburg, gledalcev 953, sodnici Vraneš in Wenninger (Avstrija).

Bietigheim: Szikora (12 obramb), Goncalves; Gassama Cissokho 5, Döll 3, Meyer, I. Smits 4, Kudlacz-Gloc 1, Naidzinavicius 1, Dulfer 3, X. Smits 1, Jensen Østergaard 5, Maidhof 6, Behrend, Mala 1; Krim Mercator: Arenhart (8 obramb), Risović (1); Radičević 2, Stanko, Pineau 1, Abina 2, Žabjek 1, Dmitrijeva 5, Klemenčič 2, Ljepoja 1, Varagić, Ngombele, Lazović 3, Kovarova, Rosiak 4, Svetik 1; sedemmetrovke: Bietigheim 5 (5), Krim Mercator 4 (2); izključitve: Bietigheim 8, Krim Mercator 6; rdeči karton: Ljepoja (47.).

Krim je v tekmo krenil dobro, toda po 3:3 prejel tri gole in Adžić je po 11 minutah že moral zahtevati minuto odmora. Najbolj razpoložena je bila Darja Dmitrijeva, katere izključitev je bila usodna na tekmi proti Ferencvarosu, v vratih je bila solidna Barbara Arenhart. Toda sprva nista imeli dovolj pomoči soigralk.

Darja Dmitrijeva je bila najboljša pri Krimu. FOTO: RK Krim/Facebook

Čeprav je bil Bietigheim, aktualni zmagovalec evropske lige, nepremagan, Krim pa je izgubil že trikrat, se je v Ludwigsburgu obetala izenačena tekma. Pri 8:7 za Nemke je moral posvet ob klopi skicati tudi domači trener Markus Gaugisch, toda Krim je s tretjim zadetkom Rusinje Dmitrijeve prišel do vodstva z 9:8.

Po 12:12 je bila tri minute pred koncem prvega izključena krožna napadalka Nataša Ljepoja, vendar je Dmitrijeva držala Krim nad vodo in med odmorom je bilo pri 15:14 za domače rokometašice še vse odprto.

Kot je že običajno v tej sezoni, je Krim na začetku drugega polčasa zapadel v krizo, prvi gol je dosegel po skoraj sedmih minutah (Maja Svetik). Še dobro, da je bila v vratih razpoložena Arenhartova in Bietigheim je ušel zgolj na 17:15. Vendar so se težave v napadu nadaljevale (tudi avstrijski sodnici sta bili domačinsko razpoloženi) in kmalu je bilo že skrb vzbujajočih 22:15 (delni izid 7:1). En zadetek v 13 minutah je bil veliko premalo za presenečenje. Led je prebila šele Aleksandra Rosiak, toda nemški vlak je že odpeljal, Krima pa ni bilo na njem. Vprašanje, če ga bo ujel do konca skupinskega dela. Veliko bo odvisno od nedeljske tekme z Brestom v Stožicah.

Liga prvakinj, 5. krog:

Skupina A:

Brest : Odense 21:25 (8:16)

Ferencvaros : Vipers Kristiansand 26:26 (12:14)

Bietigheim : Krim Mercator 30:23 (15:14)

16.00 Bukarešta : Banik Most

Skupina B:

Budućnost : Rapid Bukarešta 30:30 (13:10)

Kastamonu : Lokomotiva Zagreb 26:23 (16:11)

16.00 Storhamar : Gyor

16.00 Esbjerg : Metz