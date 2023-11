O prvaku bo spet odločala končnica

Potem ko je bilo jasno, da se bo rokometna liga NLB z naslednjo sezono skrčila s 14 na 12 klubov (razširitev je bila posledica udeležbe Gorenja in Celja Pivovarne Laško v ligo Seha v sezoni 2016/17), je združenje prvoligašev sprejelo revolucionarno spremembo tekmovalnega sistema za sezono 2024/25, ki bo bolj atraktiven za ljubitelje rokometa. Po dolgem času prvak ne bo znan po rednem delu, ampak v končnici s polfinalo in finalom.

V prvem delu nove sezone se bo 12 moštev merilo v dvokrožnem sistemu. Tekmovanje se bo nato nadaljevalo z drugim delom, v katerem bodo moštva razdeljena v tri skupine s po štirimi udeleženci. Najboljša osmerica prvega dela bo znotraj dveh skupin ostala v borbi za prvaka. V prvi bodo nastopala moštva, ki so v prvem delu zasedla 1., 4., 5., 8. mesto, v drugi pa tista iz 2., 3., 6. in 7. mesta. Preostala četverica se bo v tretji skupini podala v boj za obstanek.

Drugi del tekmovanja bo znova potekal po dvokrožnem sistemu, kar vsaki ekipi prinaša šest dodatnih tekem. Glede na uvrstitev v prvem delu sezone bodo v vsako skupino ekipe vstopile z določenim številom točk. Najvišje rangirana bo prejela šest, druga štiri, tretja dve, četrta pa nič točk.

Na dve dobljeni tekmi

Najboljši ekipi obeh skupin lige za prvaka se bosta uvrstili v polfinale. V njem se bosta prvouvrščeni moštvi obeh skupin pomerili v drugo uvrščeno ekipo nasprotne skupine. Para se bosta pomerila na dve dobljeni tekmi, po enakem formatu bo sledil še finale za naslov prvaka in obračun za bron. Preostali štirje udeleženci lige za prvaka (tretje- in četrto uvrščene ekipe) se bodo po enakem sistemu v nadaljevanju podali v boj za peto mesto.

Iz lige za obstanek bo po šestih krogih zadnjeuvrščena ekipa neposredno izpadla iz lige NLB, predzadnja pa bo na dodatnih kvalifikacijskih tekmah v gosteh in doma iskala pot do obstanka med elito z drugouvrščeno ekipo 1. B lige.

»Vesel sem, da vsi skupaj razmišljamo, kako produkt slovenskega ligaškega rokometa narediti še boljši, oziroma da je to v prvi vrsti želja klubov, ki so v tem primeru pokazali izjemno enotnost. Za naše navijače, ljubitelje rokometa in športa želimo narediti rokomet še bolj zanimiv. Eden izmed pomembnih korakov je gotovo odločitev za sistem, ki je nekakšna prilagojena verzija sistema, ki ga uporabljajo na Danskem in prepričan sem, da bomo dobili izjemno zanimive tekme, še večjo razburljivost, še več gledalcev in nadaljnji razvoj naše panoge,« je povedal Miha Pantelič, direktor tekmovanj na Rokometni zvezi Slovenije.