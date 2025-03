Oboleli Zorman z zdesetkano četo v skopski pekel

Slovenski rokometaši bodo v sredo v Skopju (20.00) odigrali prvo tekmo po svetovnem prvenstvu v Zagrebu. Če bodo premagali Severno Makedonijo, si bodo praktično že zagotovili prvo mesto v skupini 1 kvalifikacij za evropsko prvenstvo. Če ne, bodo imeli priložnost za to v nedeljo, ko se bosta reprezentanci srečali v Kopru (18.30).

Slovenci so v prvem ciklu novembra lani zanesljivo premagali Litvo (36:25) in s precej težavami v gosteh Estonijo (29:28). Sedmega maja bodo igrali v Litvi in 11. maja v Celju gostili Estonijo. Na EP, ki bo januarja na Danskem, Norveškem in Švedskem, se uvrstita po dve reprezentanci iz vsake od 8 skupin ter še pet tretjeuvrščenih. Slovenci želijo biti prvi v skupini, kar bi jim zagotovilo status nosilcev v žrebu.

Selektor Uroš Zorman ni vodil nedeljskega regeneracijskega treninga in ga ne bo v Stožicah niti zvečer. Staknil je bolezen, slabo se počuti, zato je ostal v hotelski sobi hotela Austria Trend. Trening bo vodil njegov pomočnik Mirko Skoko. Člana Barcelona Blaž Janc in Domen Makuc sta imela sinoči tekmo in bosta prišla jutri neposredno v Skopje, kjer bodo Slovenci opravili edini skupni trening v polni postavi.

Slovenija je na EP 2022 premagala Severno Makedonijo. FOTO: Marton Monus/Reuters

Dvorana Boris Trajkovski je že zdavnaj razprodana in v njej bo peklensko vzdušje. Severna Makedonija je ena redkih držav, v kateri je rokomet šport številka 1. Selektor Kiril Lazarov ima zelo kakovostno in uigrano reprezentanco, ki se je izkazala na januarskem SP. Je pa novembra presenetljivo izgubila v Litvi, zato bi bila morebitna dva poraza s Slovenijo precej boleča in bi se morala reševati maja z Litvo.

»Čaka nas zares noro vzdušje, v katerem je padla tudi Danska. Toda mislim, da lahko zmagamo že v Skopju in si tako zagotovimo prvo mesto,« je samozavesten vratar Urban Lesjak, ki je bil dve sezoni član Pelisterja iz Bitole.

Zorman je imel precej težav s sestavljanjem ekipe, nekaj fantov je poškodovanih (Ferlin, Zarabec, Cehte, Ovniček, Mačkovšek, M. Janc), Domen Novak manjka iz osebnih razlogov. Slovenijo bodo tako zastopali vratarji Urban Lesjak, Jože Baznik in Miljan Vujović, krilni igralci Tilen Kodrin, Staš Slatinek Jovičić, Tim Cokan, Blaž Janc in Gal Marguč, zunanji igralci Nik Henigman, Uroš Milićević, Aleks Vlah, Domen Makuc, Aleks Kavčič, Domen Tajnik, Matic Grošelj in Tadej Kljun ter krožni napadalci Blaž Blagotinšek, Kristjan Horžen, Miha Kavčič in Matic Suholežnik.