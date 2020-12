Odpovedana tudi tekma v Slovenj Gradcu

Rokometna zveza Slovenije je sporočila, da je zaradi okužb z novim koronavirusom morala odpovedati oziroma prestaviti še eno tekmo v ligi NLB.Že v torek so pri RZS morali prestaviti za danes predvideno tekmo 13. kola lige NLB med mariborskim Branikom in velenjskim Gorenjem, zdaj pa je bila odpovedana še sobotna tekma 13. kola med Slovenj Gradcem in Riko Ribnico.V torek pa so brez evropske tekme ostali tudi Celjani. Zaradi okužb v vrstah tekmecev so namreč morali prestaviti tudi četrtkovo tekmo evropske lige prvakov med Celjem Pivovarno Laško in Zagrebom Za danes pa je predvidena tekma Butan plin Izola - Urbanscape Loka, ekipi se bosta ob 19. uri pomerili na zaostalem dvoboju 5. kola.