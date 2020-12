Balkanski clasico odpovedan

Celjani imajo v zadnjih letih dobre izkušnje z Zagrebom. FOTO: Cropix

V prazno so na današnji novinarski konferenci govorili trener Celja Pivovarne Laško, hrvaški reprezentantin kapetan. Kmalu po njej je prišla z EHF informacija, da je četrtkova tekma lige prvakov z Zagrebom vprašljiva zaradi novih okužb v hrvaškem taboru. Malo po 17. uri pa je prišla potrditev, da je t. i. balkanski klasiko preložen.Celjani tako letos ne bodo več igrali v ligi prvakov, pred njimi pa je kar nekaj tekem v državnem prvenstvu, v katerem nimajo poraza. Če bi slovenski prvaki še drugič v sezoni premagali Zagreb in vpisali drugo zmago, bi ohranili majhne možnosti za nastop v osmini finala. Na zadnjih šest tekem bo treba počakati do naslednjega leta.​Ocvirk je bil sicer optimističen, povedal je, da se v ekipo po okužbi s covidom-19 vrača steber obrambe, manjkal pa bi, ki je zaradi poškodbe gležnja izgubljen do konca leta. Vsi so izrazili obžalovanje, ker na večnem sosedskem derbiju ne bo gledalcev, a morda bo prihodnje leto drugače. Šarac je povedal, da še ne ve, ali bo v prihodnji sezoni še igral v Celju, ker je tem še prezgodaj govoriti. Razgor je priznal, da si je pred sezono obetal, da bo imelo Celje več točk ob tem času. Ocvirk pa, da je imelo tudi nekaj smole in da verjame v vzpon forme in tudi pristopa.