Okrogla obletnica velikega podviga

Deja Doler (desno) in Tanja Oder sta takole dvignili pokal. FOTO: Igor Modic

Krim je osvojil ligo prvakinj. Fotodokumentacija Dela

Krim je osvojil ligo prvakinj. Fotodokumentacija Dela

Maj je res mesec rokometašic Krima Mercator, naj­uspešnejšega kluba v samostojni Sloveniji. Dvanajstega maja 2001 so junakinje trenerjain očeta klubaz zmago proti Viborgu v nabito polni dvorani Kodel­jevo osvojile prvi naslov evropskih prvakinj.V sredo so osvojile že svoj 26. naslov državnih prvakinj, rojstni dan je praznovala novopečena reprezentantka. Dan prej sta njihov trenerin igralkapovila prvorojenca. Zaradi koronavirusa so slovesno akademijo kluba sicer prestavili na konec avgusta. Takrat bo nova ekipa že v polnem pogonu, močno okrepljena bo želela maja prihodnje leto pustiti nov pečat na evropski sceni.Kje so zdaj in kaj počnejo junakinje, ki so na noge dvignile vso Slovenijo? Prav zanimivo, skoraj vse so ostale povezane s športom.Srbska čuvajka mreže je zdaj pomočnica selektorja ženske reprezentance Dragana Adžića in trenerka vratark pri Krimu Mercatorju.Romunka je bila junakinja v vratih in ljubljenka navijačev, zdaj vodi rokometno akademijo v Romuniji, kjer skrbi za mlade vratarke in išče nove talente.Serđa je zadnja sklenila kariero, leta 2018 na reprezentančni tekmi Slovenije v svojem Kočevju, ko je bila stara 43 let. Odtlej je vpeta v mladinsko šolo Krima, kjer je trenerka mladih vratark, to vlogo opravlja tudi v kadetski reprezentanci.Ukrajinska ostrostrelka, ki je nastopala tudi za Slovenijo, je bila najbolj učinkovita igralka finala z 12 goli. Zdaj je pomočnica Krimovega trenerja Bregarja in trenerka mladinske ekipe. Je tudi pomočnica Gašperja Kovača, selektorja slovenske mladinske reprezentance do 19 let, ki bo poleti v Celju gostila evropsko prvenstvo.Poljakinja se je po osvojitvi naslova vrnila v domovino, kjer se ukvarja s finančnim svetovanjem. V sredo, torej na 20. obletnico največjega uspeha v karieri, je prvič postala babica.Inna je profesorica telesne vzgoje na osnovni šoli narodnega heroja Maksa Pečarja v Ljubljani. H Krimu je prišla iz velike mestne tekmice Olimpije. Na Galjevici je spoznala svojega moža Roberta Beguša. Ta je ustanovil rokometno šolo DRŠ Inna Dolgun.Tudi Bani se je podala v trenerske vode. Bila je prva trenerka moške ekipe, in sicer drugoligaša iz domačega Grosuplja. Pri Krimu je bila pomočnica trenerja Toneta Tislja. Zdaj se ukvarja z osebnim trenerstvom in je zelo aktivna v NK Brinje, kjer je predsednik njen mož Andraž Zrnec, tam se kalita tudi njuna sinova.Tudi Mariborčanka je kariero začela pri Olimpiji, s katero je leta 1997 tako kot Dolgunova osvojila pokal pokalnih zmagovalk. Trikrat je bila evropska prvakinja, dvakrat s Krimom, enkrat z danskim Slagelsejem. Zdaj je direktorica ženskih reprezentanc na RZS, delegatka EHF in trenerka združene kadetske ekipe RK Rače in ŽRK Branik v Mariboru.Nekdanja hrvaška reprezentantka se je s Krima preselila v Francijo, kjer živi, njena hčerka Tamara je uspešna rokometašica, bila je v francoski mladi reprezentanci, zdaj je pri 25 letih članica madžarskega Siofoka.Čeča je druga Krimova babica, njena hčerka Ekaterina je igrala za Olimpijo in Krim, preden je zaradi materinstva sklenila kariero. Olga je trenerka kadetinj pri Krimu v Ljubljani, aktivna je tudi v domačem Logatcu.Romunka s slovenskim potnim listom je vso kariero preživela v Sloveniji v več klubih. Živi na Ptuju, kjer je dolgo delovala kot trenerka v ŽRK Ptuj. Danes skrbi za administracijo v partnerjevem podjetju.Tanja je bila nekaj časa po koncu kariere trenerka, potem pa se je pred leti podala v podjetniške vode, na Mariborski koči na Pohorju vodi kmečki turizem.Še ena Tanja oz. Tatjana je bila z osmimi goli najboljša strelka druge finalne tekme. Živi v Litiji, kjer trenira kadetsko ekipo. Ravno v sredo sta se Odrova in Čečkova merili v kadetski ligi.Pravi otrok Krima, v katerem je odigrala 13 sezon, je zdajšnja direktorica Krima. Kariero je sklenila že pri 29 letih zaradi iztrošenosti telesa. Pri Krimu je glavna operativka, pred tem je vrsto let izkušnje prenašala na mlade, zdaj skrbi za ves mladinski ustroj. Obe njeni hčerki se kalita pri Krimu.Hrvatica živi v Zadru, kjer je trenerka mladih rokometašic.Trener vseh trenerjev, kot mu pravi oče kluba Zoran Janković, je s Krimom osvojil ligo prvakinj tudi leta 2003, nakar je prevzel moško reprezentanco in leta 2004 z njo osvojil srebro na domačem evropskem prvenstvu.Robi je bil glavni trener Krima in selektor ženske reprezentance, potem se je podal v moški rokomet, uspešno je vodil Ribnico in zdaj mu gre dobro v Škofji Loki.