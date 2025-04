Ovniček in Gaber uspela, Vlah ne

Zasedbi Nantesa in Füchse Berlina sta prvi udeleženki zaključnega turnirja lige prvakov, ki bo 14. in 15. junija v Kölnu. Nantes, pri katerem igrata Matej Gaber in Rok Ovniček, je na povratni tekmi slavil pri Sportingu in napredovala s skupnim izidom 60:57, Berlinčani pa so še drugič premagali Aalborg Aleksa Vlaha in slavili s skupnih 77:65.

Nemški predstavnik Füchse Berlin ni imel pretiranih težav z danskim Aalborgom. Potem ko je Vlah na prvi tekmi v Nemčiji dosegel pet golov ob porazu z 29:37, je tokrat prispeval dva ob novem porazu, tokrat s 36:40. Za Nemce je devet golov dosegel Mathias Gidsel, sedem jih je dodal Lasse Andersson. Pri domačih je devet golov dosegel Kristian Bjørnsen.

Berlinčani so se drugič v zgodovini kluba uvrstili na zaključni turnir, v sezoni 2011/12 so morali nato v dvoboju za tretje mesto priznati premoč Københavnu.

Na drugi strani bo francoski Nantes tretjič udeleženec final foura, potem ko je na njem nastopil v sezonah 2017/18 in 2020/21. Ob prvem nastopu so v francoskem finalu priznali premoč Montpellierju, v drugem poskusu pa so v dvoboju za tretje mesto prav tako izgubili proti rojakom, in sicer zasedbi Paris Saint-Germaina.

Nantes je na tokratni tekmi slavil na gostovanju pri Sportnigu z 32:30, potem ko je prvo tekmo dobil za gol (28:27). Oba slovenska igralca Matej Gaber in Rok Ovniček sta ostala brez gola.

Za Nantes je drevi osem golov dosegel Aymeric Minne, po šest pa sta jih dodala Valero Rivera in Nicolas Tournat. Za poraženo portugalsko ekipo je osem golov dosegel Martim Costa.

V četrtek bosta znana še zadnja udeleženca zaključnega turnirja. Barcelona bo v gosteh branila tri gole naskoka proti Picku Szegedu (27:24), medtem ko bosta Veszprem in Magdeburg drugi dvoboj začela poravnana po remiju s 26:26 v Nemčiji.