Podpisu nove pogodbe bi se lepo podal superpokal

V nadaljevanju preberite:

Podjetje Gorenje, zdaj v lasti skupine Hisense Europe, je že 32 let generalni sponzor RK Gorenje. Sodelovanje med vodilno gospodarsko družbo v Šaleški dolini in paradnim športnim kolektivom se bo nadaljevalo vsaj še naslednja štiri leta. Podaljšanje pogodbe je zelo dobra novica za črno-rumene pred začetkom sezone 2022/23, od katere si obetajo veliko, ni jim pa najbolj všeč, če jim nadenemo vlogo favoritov za osvojitev naslova državnega prvaka. Kaj so povedali predsednik Tomaž Korošec, direktor David Miklavčič, trener Zoran Jovičić, kapetan Emir Taletović in najboljši igralec Domen Tajnik ...