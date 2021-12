Vid Poteko poleti v Göppingen

Slovenski reprezentant Vid Poteko, ki igra na mestu krožnega napadalca, bo poleti okrepil rokometnega nemškega prvoligaša Frisch Auf Göppingen. Tridesetletnik je trenutno član rokometnega kluba iz Celja. Kot so navedli pri Göppingenu, je Poteko podpisal dvoletno pogodbo z veljavnostjo do sredine leta 2024. Po mnenju kluba naj bi 30-letnik pomagal zamenjati kapetana Jacoba Bagersteda. Najboljši igralec in dosedanji vodja obrambe po sezoni zapušča Göppingen. Poteko se dobro ujema s profilom zahtev močne obrambe, a tudi močnega ofenzivnega krožnega, so prepričani.

»Zelo sem bil navdušen nad zanimanjem Göppingena. Gre za zelo ambiciozen klub z veliko zgodovino. Vedno je bil moj cilj igrati v bundesligi in komaj čakam, da igram v odličnem vzdušju v EWS Areni. Zelo se veselim naslednjih dveh sezon in bi rad pomagal doseči cilje kluba,« je za klubsko spletno stran dejal Poteko.

Poteko je otrok celjskega kluba. Član najuspešnejšega slovenskega kluba je bil od 2013 do 2017, nato se je za dve sezoni preselil v beloruski Meškov Brest. Od sezone 2019/20 znova nosi celjski dres. Pogodba s Celjani ga veže do izteka sezone 2021/22. Član Göppingena je trenutno že Urh Kastelic, ki igra na položaju vratarja. Göppingen je bil v letih 1960 in 1962 zmagovalec takratnega pokala državnih prvakov, predhodnice današnje lige prvakov. Vsega skupaj je osvojil devet naslovov nemških prvakov, zadnjega leta 1972.