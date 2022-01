Predsedstvo RZS izreklo nezaupnico Vranješu

Kot je bilo tudi za pričakovati, je vodstvo Rokometne zveze Slovenije (RZS) po polomu naše reprezentance na evropskem prvenstvu že povleklo prve poteze. Danes dopoldne je Franjo Bobinac, predsednik RZS, opravil telefonski razgovor s selektorjem Ljubomirjem Vranješem. Med drugim sta govorila tudi o njegovi odgovornosti in strokovnega štaba. Strinjala sta se, da so spremembe nujne in da je zadnji rezultat veliko razočaranje. Način, kako se je vse skupaj zgodilo, je nesprejemljiv.

Na izredni seji so se danes sestali člani predsedstva RZS, ki so selektorju Vranješu izreklo nezaupnico. Obenem so z njim dosegli dogovor o sporazumni prekinitvi sodelovanja. Vranješu se je predsedstvo RZS zahvalilo za dosedanje sodelovanje na obeh evropskih prvenstvih in svetovnem prvenstvu ter še posebej za uvrstitev v polfinale pred dvema letoma na Švedskem. Ob tem mu je zaželelo vse dobro pri nadaljnjem delu.

Na seji so zbrani razpravljali tudi o nadaljnjih korakih, s katerimi bi krivuljo uspešnosti moške članske reprezentance znova obrnili navzgor. Eden od najpomembnejših dejavnikov pri tem bo izbor novega selektorja in njegovega strokovnega štaba. Novo ime na čelu slovenskih rokometašev naj bi bilo znano v prihodnjih nekaj tednih.

Kot so še sporočili z Rokometne zveze Slovenije, bo ta še naprej nadaljevala svoje delo v smeri razvoja igralcev na vseh ravneh, krepitve strokovnjakov in strokovnih ekip ter stalnega povečevanja denarnih sredstev za zagotavljanje pogojev, nujnih za nadaljnji razvoj vrhunskega rokometa v Sloveniji.