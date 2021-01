Privežite se, v Kairu se začenja boj za kolajne med velesilami

Danci branijo edini naslov, ki so ga osvojili predlani doma.



Francozi lovijo rekordni sedmi naslov svetovnih prvakov.



Švedi so bili najboljši štirikrat, nazadnje leta 1999 v Egiptu.



Španci so bili na vrhu dvakrat, v letih 2005 in 2013.

Mikkel Hansen je zabil Egipčanom deset golov, preden je bil izključen. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/AFP

Danci kot mačke

Hampus Wanne je najboljše desno krilo prvenstva, načrte je prekrižal tudi Slovencem. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/Reuters

Tudi brez Karabatića gre

Alex Dušebajev je v izvrstni formi. FOTO: Khaled Elfiqi/AFP

O 27. svetovnem prvenstvu v Egiptu si lahko mislimo marsikaj, zaradi pandemije koronavirusa se bo v zgodovino zapisalo kot najbolj depresivno, a moramo priznati, da so bile četrtfinalne tekme prava sladica. Tudi naključni gledalci v Sloveniji so si grizli nohte, ko so gledali 150 minut rokometa in videli srhljivki, ki sta se končali z zmagama Danske in Francije. Manj stresa so preživeli Španci in še manj Švedi.Današnji večer v osrednji dvorani v Kairu, kjer so Slovenci doživeli bridek konec in bili za gol prekratki za izločilne boje,prinaša polfinalna obračuna Francija – Švedska (17.30) in Španija – Danska (20.30).Kakorkoli je bilo prvenstvo z rekordnimi 32 reprezentancami, od katerih nekatere ne bi premagale slovenskega prvoligaša Dobove, presenetljivo in na trenutke bizarno, so na koncu v boju za kolajne ostale dobre znanke. Španci so evropski prvaki, Danci svetovni in olimpijski prvaki, Francozi rekorderji po številu naslovov (6) in Švedi štirikratni svetovni prvaki. Smetana za prste obliznit.Španci so kot vino, iz leta v leto boljši, čeprav imajo v svojih vrstah še vedno(39),(37),(37),(36) in(34), ki so jih odpisali že pred EP 2018 na Hrvaškem, a so osvojili naslov in ga ubranili lani na Švedskem.V četrtfinalu so lažje, kot je bilo pričakovati, premagali Norveško. Obramba je razorožila, ki je zadel le štirikrat.e bil je dvakrat bolj učinkovit. Zdi se, da ima selektornajboljše razmerje med izkušnjami in mladostjo in da lahko Španija po letih 2005 in 2013 tretjič osvoji rokometni Mt. Everest.Toda pred njo bo visoka ovira. Danska zlepa ne bo predala praporja. Da ima kot mačke, ki se sprehajajo v praznih dvoranah, devet življenj, je pokazala na maratonu z dvema podaljškoma in izvajanjem sedemmetrovk proti žilavi domači reprezentanci.V ospredju sta bila hrvaška sodnika, ki sta po splošni oceni odlično opravila delo, ko mnogim tudi na igrišču niso bila jasna pravila. Prvi zvezdnikje podaljšek in loterijo sedemmetrovk spremljal s stola ob igrišču in po koncu skočil v objem soigralcem, tudi vratarjuin strelcu odločilnega gola»Mislil sem, da smo izgubljeni, ampak potem smo dobili še eno priložnost. Takšne tekme še nisem doživel v karieri,« si je oddahnil Landin, soigraleciz evropskega prvaka Kiela. Kot da selektorjaniso izučile slovenske izkušnje z Egipčani, je vztrajal pri igri 7 na 6, kar se mu je skoraj maščevalo.»To je bila nora tekma. Izmučeni smo, toda imeli smo zgodnejši termin, zato verjamem, da bomo do polfinala okrevali. Želimo ubraniti naslov,« je odločen Jakobsen.Tudi Francozi so se v polfinale uvrstili skozi šivankino uho, po podaljšku proti presenetljivo dobri Madžarski, ki ji je v dodatnih desetih minutah zmanjkalo moči in je zadela samo še dvakrat. Francozi so tudi brez ikone zadnjih 15 let, ki se je kot populistični politik posvetil twittanju, prišli v boje za kolajno, novi selektorpa je dostojno nasledilTrikolori bodo favoriti proti Švedom, ki pa so tudi brez kopice standardnih članov prve sedmerke pokazali najlepši rokomet na mundialu in poželi simpatije. Katarce so razbili kar za ducat golov in pokazali, da niso bili naključno eni od slovenskih krvnikov. Upajmo, da ne bodo tudi na marčevskih olimpijskih kvalifikacijah v Berlinu.