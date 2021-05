Prleški as osvojil evropsko ligo

Marko Bezjak se je vrnil po poškodbi. FOTO: Ronald Gorsic/Cropix

Nekdanji slovenski rokometni reprezentant in olimpijecje kot vino, boljši z leti, na jesen kariere je osvojil evropsko ligo, po moči drugo evropsko tekmovanje, ki je nasledilo pokal EHF.Ormožan je v finalu sklepnega turnirja v Mannheimu proti tekmecu iz bundeslige Füchse Berlinu dosegel en gol iz dveh poskusov za zmago z 28:25 (15:8). Pri vzhodnonemškem velikanu sta bila najbolj učinkovitains po sedmimi zadetki. Pri favoritih iz glavnega mesta je enega več naštel danski veteranMVP turnirja je bil vratars 17 obrambami v finalu.V tekmi za tretje mesto je domači Rhein-Neckar premagal Wislo Plock z 32:27. Finalni turnir lige prvakov bo prihodnji konec tedna v Kölnu, kjer se bodo merili Barcelona, Nantes, PSG in Aalborg. Žreb polfinalnih parov bo jutri ob 11. uri.Magdeburg je nekdanji pokal EHF osvojil tudi v letih 1999, 2001 in 2007, ob tem je trikrat slavil tudi v elitnem klubskem tekmovanju na stari celini. V letih 1978 in 1981, ko je v finalu premagal ljubljanski Slovan, se je to tekmovanje imenovalo pokal prvakov, leta 2002 pa je osvojil zdajšnjo ligo prvakov.