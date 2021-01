Prva drama v Kairu pripadla Dancem, druga Francozom

Madžari zaman vodili že za šest golov

Danci so se takole veselili zmage na dramatičen način. FOTO: Mohamed Abd El Ghany/AFP

Polfinalna para, petek:

Po Danski, ki je na prvi četrtfinalni tekmi po izvajanju sedemmetrovk premagala Egipt, so se v polfinale moškega svetovnega prvenstva v Egiptu uvrstili še Francija, Španija in Švedska. Polfinalna para stain, obe tekmi bosta v petek.Danski rokometaši so si danes prvi izborili polfinalni nastop. Branilci naslova iz leta 2019 so po maratonskem boju in izvajanju sedemmetrovk premagali gostitelje turnirja z 39:38 (35:35, 34:34, 28:28, 16:13). Po rednem delu in dveh 10-minutnih podaljških ni bilo zmagovalca, zmagoviti gol pa je v zadnji seriji »loterije« s sedmih metrov dosegelPri Dancih je bil najbolj učinkovitz desetimi goli,inso dosegli po šest zadetkov. Pri Egipčanih jedosegel enajst,pa osem golov.Izbrance danskega selektorjav polfinalu čakajo Španci. Lanski evropski prvaki z zaključnega turnirja na Švedskem, Norveškem in v Avstriji so z izjemno predstavo v prvem in rutinirano v drugem na kolena položili Norvežane in slavili z 31:26 (21:15).Pri Špancih sta bila strelsko najbolj razpoloženaz osmimi ins šestimi goli, toliko golov je pri Norvežanih dosegel tudiNa francosko-madžarskem obračunu je uvodoma bolje kazalo našim vzhodnim sosedom, ki so povedli s 7:1, nato pa so šestkratni svetovni prvaki iz Francije strnili svoje vrste in načrtovano zmago s 35:32 dosegli šele v 10-minutnem podaljšku, potem ko se je tekma v rednem delu končala s 30:30. Pri galskih petelinih je bil najbolj učinkovit 38-letni krožni napadalecs sedmimi, pri Madžarih pa krožni napadalecs šestimi goli.Švedi so v deželo faraonov prišli brez številnih najboljših rokometašev, po zanesljivi zmagi nad Katarci s 35:23 (14:10) pa so se prebili med štiri. Najbolj zaslužna stain, ki sta dosegla po osem golov. Za Katarce jedosegel pet golov.17.30: Danska – Španija20.30: Švedska – Francija