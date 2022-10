Prva tekmica Zormanovih borcev neznanka iz BiH

Slovenska moška rokometna reprezentanca bo v tem tednu igrala uvodni kvalifikacijski tekmi za nastop na evropskem prvenstvu v Nemčiji 2024. Na četrtkovem obračunu v Mariboru proti BiH ob 20. uri in nedeljskem v Prištini proti Kosovu ob 19.30 želi Slovenija osvojiti vse štiri točke.

Izbranci slovenskega selektorja Uroša Zormana so prvi favoriti v skupini 7. Poleg tekmecev iz BiH in Kosova v tej skupini nastopajo tudi Črnogorci. Slovenija se bo po uvodnih tekmah v tem tednu v nadaljevanju kvalifikacij v prvi polovici marca prihodnje leto dvakrat pomerila s Črno goro, konec aprila pa še z BiH v gosteh in Kosovom na domačem igrišču.

Nastop na zaključnem turnirju med 10. in 28. januarjem 2024 si bodo izborile prvo in drugouvrščene izbrane vrste iz vseh osmih kvalifikacijskih skupin, poleg njih pa še štiri najboljše tretjeuvrščene.

Slovenska reprezentanca se je na pripravah začela zbirati v nedeljo, prvi trening v polni postavi pa je opravila šele v torek. Kljub vsem tovrstnim oviram so najboljši slovenski rokometaši od prvega dne zagrizli v trdo delo in zavzeto izpolnjevali naloge strokovnega štaba.

Celotna ekipa pred začetkom kvalifikacij ne beži od vloge favorita skupine, ob tem v isti sapi poudarja, da bo po nekaj slabših rezultatih v zadnjem obdobju primarni cilj tudi ta, da se znova dokaže širni Sloveniji.

Prva ovira Slovenije na poti med evropsko elito bo BiH, ki je nastopila na zadnjem evropskem prvenstvu in ga končala po prvem delu. V zadnjem obdobju je doživela številne spremembe, saj ima nov strokovni štab, ki je dodobra prevetril igralski kader. Za ta kvalifikacijski teden je namreč, v primerjavi z zadnjimi reprezentančnimi akcijami, vpoklicana več kot polovica novih igralcev.

Uroš Zorman želi kvalifikacije začeti uspešno. FOTO: Slavko Kolar

»Oteževalna okoliščina pred četrtkovo tekmo je, da je BiH zamenjala celoten strokovni štab. Novo vodstvo je na svoj seznam postavilo 21 rokometašev, izmed katerih jih je v zadnjih kvalifikacijah sodelovalo le 10. Novi sta domala celotna zunanja linija ter sredina obrambe. Tako je težko karkoli predvideti kakšne detajle igre, saj gre za spremembo jedra ekipe,« je pred tekmo v štajerski prestolnici dejal Zorman, ki ga zanima predvsem, kako resno se bodo naloge lotili njegovi igralci.

»Na obeh tekmah v tem tednu smo favoriti. Tega se zavedamo, bo pa potrebno to pokazati na igrišču. Vse drugo kot dve zmagi bo razočaranje. To nikakor ne pomeni, da tekmece podcenjujemo, takšna je moja realna ocena razmerja moči,« je povedal Blaž Janc.